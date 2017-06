Még a hat óra is kevés, ezért vagyunk kialvatlanok - Íme a nagy pécsi alvásfelmérés!

Május közepén felmérés készült Pécsett, ami a helyiek alvási szokásait vizsgálta. A négynapos adatfelvétel során 1549 személy válaszolt a kérdőívre, amely bár nem reprezentatív, mégis irányadó, hiszen minden századik pécsi lakos kitöltötte - tájékoztatta lapunkat a Matracman Alvásblog.



A kapott eredmények nem térnek el az országos átlagtól, így a pécsiekről is elmondható, hogy kialvatlanok - hiszen többségük már a reggeli ébredés után is fáradt, azaz minden második ember már az alvást követően is fáradtnak érzi magát.

A felmérés szerint az emberek egyszerűen nem töltenek elég időt pihenéssel. A megkérdezettek 15 százaléka mondta, hogy csak 5 órát vagy kevesebbet alszik, míg majdnem 30 százalék volt, aki csak hat órát tölt alvással.

Az 5 órát alvók biztosan állandóan fáradtak, hiszen ennyi alvás csak az emberek néhány százalékánál elegendő arra, hogy kipihenjék magukat. Az átlagos felnőtt alvásigénye 6 és 9 óra között mozog - és a 6 órát alvók könnyen átcsúszhatnak a krónikusan fáradtak közé, ha néha kicsit kevesebbet alszanak.

A felmérés készítői utalnak rá, hogy a túl kevés alvással nemcsak az a baj, hogy fáradtnak érezzük magunkat, hanem az is, hogy csökken a teljesítőképességük és ingerlékenyebbé is válunk. Nem csak szellemileg lassulunk le, de a reflexeink is veszítenek gyorsaságukból. Így nem csak arra számíthatunk, hogy a tanulás nehezebben fog menni, de arra is, hogy például vezetés közben sokkal veszélyesebbek leszünk - nem csak magunkra, hanem a környezetünkre nézve is. A francia autópályakezelő adatai szerint például minden harmadik baleset a fáradtsághoz köthető.