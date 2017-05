Médiafutammal folytatódott szerdán az orfűi modellvitorlás világbajnokság

Média futammal, sajtótájékoztatóval és felmérésekkel folytatódott a tegnap elkezdődött XIX. Naviga RC Sailing WC modellvitorlás világbajnokság az orfűi Pécsi-tavon.



Délelőtt tizenegy órától egy média futam segítségével mutatták be a szervezők az újságíróknak a modellvitorlás versenyzést. Biztató előjel, hogy a média futamot ifj. Csóka Lászlónak sikerült megnyernie, ami talán - az álmoskönyv szerint is - előrevetíti a legesélyesebb hazai versenyző titkon remélt szereplését is.

A sajtótájékoztatón dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke kiemelte, fontosnak tartja, hogy a hazai kistavak ilyen és ehhez hasonló eseményekkel hívják fel magukra a vitorlázó társadalom figyelmét. Hatalmas eredménynek értékelte, hogy Orfű világbajnoki helyszín lett.

A település polgármestere, Füziné Kajdy Zita az 50 éves orfűi vitorlázás jubileumának méltó ünneplését hangsúlyozta. Szólt a kistelepülésen megvalósult összefogásról, ami a világbajnokság szervezésének egyik legfontosabb motorjává vált.

Karl Heinz Buchegger, a Naviga vitorlás szekciójának elnöke, megköszönte a település és a vitorlás szövetség hozzáállását valamint támogatását, amit a világbajnokság rendezéséhez nyújtottak. Elmondta, meggyőződése szerint az egyik legcsodálatosabb világbajnokság lesz az orfűi és nagyon várja az elkövetkező 11 versenynapot.

Délután befejeződött a 150. hajó felmérése is és az úgynevezett nulladik napot a csapatvezetők megbeszélése zárta. Ma már az F5-10 azaz a TenRater osztály futamai lesznek, melynek során már több hazai és néhány orfűi versenyzőnek is szurkolhatunk.