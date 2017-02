Matyi Dezső szerint átverték, ezért vége az Alexandrának - vagy mégsem?

Az Alexandra bolthálózat alapítója, Matyi Dezső ellentmondásosan nyilatkozik a cég további sorsát illetően: a TV2-nek azt mondta, vége a könyvbirodalomnak, a Népszavának később viszont már azt, hogy meg lehet menteni.

Továbbra sem lehet tudni, mi lesz az Alexandrával. Sajtóhírek szerint a kormány rövidesen dönthet arról, segíti-e valamilyen módon a könyvhálózat bedőlése miatt veszélybe került kiadókat . A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése azt javasolja, hogy az állam vásárolja fel a cégcsoporttal szembeni követeléseket.

Közben kiderült az is, hogy a Central Médiacsoport tárgyal a hálózat átvételéről.



Ugyanakkor még az sem biztos, hogy bedől az Alexandra. Matyi Dezső , a cég alapítója a hétvégén a TV2-nek adott interjújában úgy fogalmazott, ellenfelei átverték, és szerinte az Alexandrának gyakorlatilag vége van .



A nagyvállalkozó hozzátette, morális felelősséget érez, hogy ez lett a könyvbirodalom sorsa, s „a fejét veri a falba", hogy az „úgynevezett tanácsadóira" hallgatott.



Hétfőn viszont a Népszavának már azt mondta, „az Alexandrát meg kell menteni. És meg is lehet menteni , most is éppen azon dolgozunk".



Cáfolta ugyanakkor, hogy adónyomozók jártak volna a cég pécsi székhelyén vagy fióktelepén.



Mint ismert, a válságot az idézte elő, hogy az Alexandra cégcsoport boltjait üzemeltető, a Wolf-CRS Kft. irányítása alá került Rainbow Kft., valamint a könyv-nagykereskedelmi funkciót ellátó Könyvbazár Kft. kölcsönös követeléssel lépett fel egymással szemben, miközben utóbbinak milliárdos nagyságrendű tartozása van a kiadók felé.



A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének (MKKE) korábbi tájékoztatása szerint a kiadók többsége már visszahívta könyveit az Alexandra bolthálózatából, és peres úton próbálja behajtani a Könyvbazár Kft. tartozásait.