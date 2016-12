Márpedig vannak angyalok: ajándékot és fenyőt vitt egy fiatalember egy háromgyerekes családnak

Nem csak ajándékot, karácsonyfát is vitt egy háromgyerekes anyukának egy fiatalember.



Nemes cselekedetre szánta el magát Kristály Róbert. Elhatározta, hogy a régi, de szuper állapotban lévő kerékpárját elajándékozza egy olyan gyereknek, akire talán semmi sem várna a karácsonyfa alatt. Persze az is kitétel volt, hogy a jövendőbeli tulajdonos ne csak csodálni, hanem hajtani is tudja új járművét. A felajánlásért csak egy boldog arcot és szempárt kért cserébe.

Pénzért nem kellett, ajándék lett belőle Bár éppen a megyehatáron túl lakik, a csikóstőttősi fiatalember sokat jár Pécsre, ez a kedvenc városa. A bringa már régóta megvolt neki, azonban amikor eladásra kínálta, hiába hirdette egy évig, senkinek sem kellett vagy csak aprópénzért vitte volna el. Az ajándékozás hírére sok olyan jelentkező is megkereste, akinek csak az ingyen biciklire fájt a foga, de Róbertet nem lehetett megtéveszteni. Mindenképpen olyan gyereket szeretett volna megajándékozni, aki valóban nem álmodozhat új játékról.

A Facebookon közzétett felhívását több mint nyolcezren osztották meg, s kétszáznál is több üzenetet érkezett azoktól, akik önként jelentkeztek, vagy akik ismerősüket ajánlották be a fiúnak. Ráadásul olyan messzire eljutott a híre, hogy a sok környékbeli mellett az ország több pontjáról is megkeresték , tehát nem volt könnyű a döntés, hiszen nagyon sokan megérdemelték volna a bringát.

Végül egy Pécs közelében lévő településen, Berkesden élő háromgyermekes családot választott, akik igencsak nehéz körülmények között élnek. Az édesanya elmondása alapján annyira megszánta őket, hogy úgy döntött, még karácsonyfának valót is vitt a bicikli mellé. Ugyanis vállalta, hogy saját maga adja át az ajándékot, bármilyen messze is kell utaznia ezért. Mivel a közösségi médiának köszönhetően nagy érdeklődés kísérte a felhívását, azt is megígérte, hogy fotóval bizonyítja, jó helyre került a gazdára talált kerékpárja.



A bicikli régi és új tulajdonosa. Nagy volt az öröm az átadáskor.