Már pörög az élet a pécsi és környékbeli strandokon, de a java még csak most jön

A napok óta tomboló hőségben megteltek a strandok. Az emberekből és a jó programokból idén sincs hiány a pécsi és környékbeli strandokon.



A pécsi Pollack Strand már júniusban megnyitotta kapuit, a vendégek egészen szeptember harmadikáig felkereshetik. A strand két gyermek- és egy nagyobb, feszített víztükrű medencével rendelkezik, ezek mellett pedig röplabdapálya, grillező és tűzrakóhely is található . Ha valaki az utóbbiakat használatba kívánja venni, előzetes bejelentkezés szükséges a lefoglalásukhoz. A strandon jelenleg egy fix program van kilátásban, most hétvégén rendezik meg a senior vízilabda tornát, a pécsi Bajnok Fókák rendezésében.

A Hullámfürdő idén is a megszokott programokkal várja a vendégeket az ország harmadik hullámgépezetével, mely még ma is hatalmas élmény a fürdőzőknek. A gyerekek és felnőttek egyaránt élvezik a hullámokat, a kaland után pedig palacsinta, lángos és hideg üdítő vár mindenkit a medence mellett . A strand szeptember első hétvégééig tart nyitva.

A Szigetvári Gyógyfürdő több programmal is szolgál júliusban és augusztusban. Július 15-én 08:30-tól -18:00 óráig a Csobbanj EUrópával Szigetváron eseményt rendezik, Július 15-én 20 órától CsobbanÓrán vehetnek részt a vendégek a First Party Showband-del. Július 22-én Török fürdő napot tartanak, 14.30-tól a Harcok táncosai programon, leányrabláson és török-magyar vitézkedésen is részt vehetnek az érdeklődők. Augusztus 12-én fürdőfesztivált tartanak, ekkor 10 éves lesz a Szigetvári Gyógyfürdő , amely alkalomból több fellépő is érkezik: Pintér Tibor és barátai operett és musical részleteket adnak elő, Solymi Conga, Ritmo de Conga, latin amerikai dallamok, ritmusok profi táncosokkal, a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek táncbemutatója és sok más érdekes program is lesz. Augusztus 20-án 20 órától SpaParty-t tartanak a First Party Showband-del.

A harkányi strandon tavaly kezdték a felújítást a két nagyobb medencénél, illetve egy csúszdaparkot is létrehoztak.

A létesítményben valóban minden korosztály megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot, s akár azt a boltot is felkereshetik, amelyikben Cseke Katinka édesanyja árulja a festményeit .

Ne feledkezzünk meg Orfű hatalmas aquaparkjáról és a Kistó Strandról sem. Ezeken a helyeken is pörög a nyári élet, a végig homokos aljzatú strand akár ötezer ember befogadására is alkalmas.