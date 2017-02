Már majdnem minden készen áll, néhány nap, és végre kezdődik a busójárás

Jövő csütörtökön kezdődik a busójárás, ahol több mint ezerkétszáz maszkás űzi majd a telet és több tízezer vendégre lehet számítani. Az előkészületek már hónapok óta zajlanak, a hátralévő napokban pedig egyre inkább felgyorsul a munka.

A Kecskeszarv Busócsoport vezetője, Rózsahegyi Olivér a készülődésről szólva elmondta, hogy ők február 25-én, szombaton 17:30-kor a Deák téri színpadon lépnek majd fel, éppen ezért már hetek óta, a Sokackörben gyakorolják a táncokat. A napi tevékenységeik közé tartozik a busófelszerelések bővítése, javítása , illetve a maszkok egymás közötti cserélgetése, hiszen így még nehezebben ismerik fel a viselőjét.

- A csoport tagjai év közben is sokat találkoznak és mivel a busó egész évben busó, gyakorlatilag folyamatos a készülődés. Az előkészületek utolsó fázisához értünk , ilyenkor már csak egy-két apróságot kell megoldanunk. A busókat farsangi fánk, pogácsa és disznótoros várja majd a vasárnap reggeli beöltözéskor, míg a vasárnapi és keddi ebéd a hagyományainkhoz híven, felkért szakács által elkészített bab lesz - mondta a csoport vezetője.

Mindeközben a Polgármesteri Hivatalban sort kerítettek a csoportok vezetőivel a busójárás előtti utolsó megbeszélésre, ahol a polgármester, a rendőrkapitány, a tűzoltóparancsnok és a vízi rendőrség vezetői voltak jelen.

A főbb témakörök közé tartozott a felvonulás sorrendje, a rendőri és polgárőrség által adott biztosítás, a pirotechnikai eszközök használatával kapcsolatos szabályok, a fellépések egyeztetése.

A szervezők és a résztvevők tehát majdhogynem teljesen készen állnak az év legnagyobb mohácsi eseményére, ám ahhoz, hogy mindenki számára élvezhető legyen a busójárás, nem csak nekik, hanem a vendégeknek is be kell tartaniuk egy-két szabályt . Minden évben előfordul például, hogy egészen pici gyerekekkel is a tömeg sűrűjébe merészkednek vendégek, de kutyával, és persze a legjobb, legújabb ruhában sem ajánlott a rendezvényen megjelenni. Érdemes tehát megszívlelni a szervezők erre vonatkozó közleményét.

" Hogy a busójárás igazi élmény- és ne rossz emlék legyen.. "



Annak érdekében, hogy a busójárás az első pillanattól az utolsóig valódi élmény legyen mindenki számára, amit semmilyen kellemetlenség sem árnyékol be, a szervezők az alábbiakat ajánlják a rendezvényre érkezők figyelmébe:



Három évesnél fiatalabb gyermekeket a felvonuló, vagy álló tömegbe a szülők ne vigyék, ne engedjék: a kicsik az ágyúlövéstől, kolompolástól, a nagy tömegtől és a körülöttük lévő egyéb idegen ingerektől könnyen megijedhetnek, emiatt csökken a biztonságérzetük.



Babakocsit a tömegbe bevinni veszélyes, mivel a busóálarcon a szemnek fúrt kis lyuk miatt a busónak nincs térlátása, ezért a mellette, alatta, felette lévő tárgyakat, felvonulókat nem látja.



A busójáráson lovas kocsik, traktorok is közlekednek az emberek között: a babakocsival való biztonságos közlekedést, félrehúzódást a tömeg akadályozza, ami balesetveszélyes szituációkhoz vezethet.



Érdemes készülni arra is, hogy máglyaégetésnél bizony nagy a füst: a hatalmas tüzet körülállók azt belélegzik, valamint parázs és pernye szállhat a ruhájukra, bőrükre. A szervezők éppen ezért azt kérik a vendégektől, hogy a máglyát saját felelősségükre úgy közelítsék meg, hogy a füst, a pernye és a parázs az egészségükben, testi épségükben és ruházatukban ne okozzon kárt!"