Már látótávolságon belül: húszmilliárdból épülhet fel a pécsi élményfürdő

Csúszdapark, fedett élményfürdő, welnessrészleg is helyet kap többek között a mintegy húszmilliárd forintból felépítendő pécsi aquaparkban, ahova nemcsak a csobbanni vágyókat, hanem a mindennapos testnevelés órák keretében a pécsi gyerekeket is várják majd. A projektről a csütörtöki közgyűlésen döntenek a képviselők.

Több felmérésén is úgy foglaltak állást a pécsiek, hogy szerintük az egyik legnagyobb hiányossága a városnak, hogy nincs igazán komoly vizes létesítmény e, ahova a kikapcsolódni és sportolni vágyók járhatnának. Mindezzel vitatkozni sem lehet, hiszen tény, aki például élményfürdőbe vágyik, annak utaznia kell.



A kormány és az önkormányzat együttműködési megállapodásában foglaltak szerint az állam támogatja egy új uszoda, valamint ahhoz kapcsolódóan egy aquapark kialakítását.

A létesítmény az Expo Centertől délre épülhet meg.



A Miniszterelnökség félmilliárd forintos támogatást hagyott jóvá az összesen húszmilliárd forintba kerül ő beruházás előkészítésére. A projektről a csütörtöki közgyűlésen döntenek a képviselők.



A tervek 14 ezer négyzetméter alapterületű, uszodával is rendelkező sportcsarnokról szólnak, ami mellett fedettt élményfürdő, wellnessrészleg is helyet kap. Ugyancsak szerepel az elképzelésben egy nagyméretű szabad strand is.



Csúszdák, élmény- és gyermekmedencék szintén épülnek, valamint futókör, teniszpályák, trambulinok is.



A témáról szóló előterjesztés szerint a létesítmény nemcsak a kikapcsolódni vágyóknak kínál majd új lehetőségeket, és nem is csak a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. sportiskolájában nevelkedő ezerötszáz fiatal munkáját könnyítené, hanem a mindennapos testnevelés bevezetésével a város összes iskoláját is kedvezőbb helyzetbe hozza .

Képünk illusztráció.