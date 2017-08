Már érzik a parlagfű virágporát az allergiások, emelkedik a pollenkoncentráció

Az elkövetkező napokban a parlagfű pollenkoncentrációja várhatóan országszerte emelkedni fog, jellemzően eléri a tüneteket okozó közepes szintet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.



A csalánfélék pollenkoncentrációja továbbra is a közepes-magas tartományban alakul. Esetenként magas koncentrációban lehet jelen még a kenderfélék virágpora is. A pázsitfűfélék és az útifű pollenkoncentrációja jellemzően alacsony marad. Az üröm és a libatopfélék virágporának mennyisége szintén alacsony, bár esetenként közepes is lehet.