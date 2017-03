Mamma Mia-show és görög istenek szórakoztatták a Babits gimi báljának vendégeit

Az idei farsang utolsó hétvégéjén nyolcadik alkalommal rendezték meg a PTE Babits Gimnáziumának szülők, nevelők, öregdiákok bálját.

Sulyok Andrea az iskola külkapcsolatokért felelős igazgató-helyettese elmondta, hogy a közel 300 vendéget változatos program várta a görög kultúra jegyében.

A házigazdák, Hestia és Hermész konferálták fel a táncbemutatót, táncházat, kvízt és a fergeteges ABBA „Mamma Mia"-showt a Babits tanár-diák kamarakórus előadásában. A bál sztárvendége a Vivat Bacchus együttes volt, s nem maradt el a hajnalig tartó vidám tánc sem.

A kulináris élvezeteket svédasztalos görög finomságok és remek villányi borok biztosították. Először szolgált helyszínéül a már városszerte ismert, magas színvonalú rendezvénynek a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Aulája, melyet ez alkalomra szorgos kezek varázsoltak mediterránná. Görög táj, görögtűz, görögbe öltöztetett babák és asztalok és sok-sok illatos fűszernövény várták a nagyérdeműt.

„Ha térben el is távolodtunk, lélekben természetesen nem szakadtunk el a Babits Gimnáziumtól, hiszen a mi diákjainkért az ő szüleik és a mi kollégáink alkották a közönséget, számos volt diákunkkal" - mondta Sulyok Andrea. Egy rendezvény életében a kezdeti időszak vízválasztó, ugyanakkor legalább ilyen nehéz hosszú évek múltán is töretlenül fenntartani a varázst. A Babits-bál nyolc éve beigazolta, hogy az esemény kiállta az idők próbáját, és ez a vendégek töretlen érdeklődésén és lelkesedésén túl az immár nyolc éve állandó szervező csapat elhivatott munkájának köszönhető. A bál egyfelől a szülők és nevelők közötti kapcsolatteremtés eszköze, ám másik célja hasonlóan nemes, hiszen a báli bevételből megvalósított fejlesztések immár nyolcadik éve szolgálják az iskola diákságát. Évről-évre megújuló, kultúrákon átívelő tematikája jól mutatja a rendezvény sokszínűségét, melyben valamennyi vendég - legyen szó szülőről, öregdiákról és tanárról - egyaránt otthonosan, és önfeledt jó hangulatban érezheti magát - számolt be az idei Babits Bálról az intézmény igazgató-helyettese.