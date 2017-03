Majd' öt év alatt már százezer látogató fedezte fel a Zsolnay Negyed Planetáriumát

Csütörtökön köszöntötte dr. Őri László alpolgármester és Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője a Planetárium százezredik látogatóját, egy villányi iskolai csoport egyik diákját. A Zsolnay Kulturális Negyedben 2012. április 28-án nyitotta meg kapuit az intézmény, amelyben ez idő alatt közel ötezer előadást tartottak.



Az elmúlt közel öt év alatt több mint tízféle tematikus bemutatót rendeztek a Planetáriumban. A látogatók hallhatnak előadásokat többek között a Mars-kutatás aktuális eredményeiről, a Naprendszer holdjairól, a csillagképek mitológiai vonatkozásairól, továbbá lehetőség van a térben és időben való utazásra, sőt idegen bolygókon való leszállásra is. A legnépszerűbb bemutató a Kalandozás a csillagos égbolton című előadás, amely átfogó képet ad az égbolt lenyűgöző látnivalóiról.

- Amikor öt évvel ezelőtt elindult a Planetárium, bíztunk abban, hogy sikerül megszólítani a családokat, ami a legfőbb célunk, de akkor talán magunk sem tudtuk, hogy ilyen sikeres lesz - mondta dr. Őri László, Pécs alpolgármestere. - Azt láttuk, hogy nemcsak a földrajz, a csillagászat iránt érdeklődő gyermekek jöttek el, hanem az idősebb korosztály képviselői is egyre gyakrabban jelentek meg, sokszor érkeztek nagyszülők unokákkal közösen - tette hozzá az alpolgármester.

- Egyaránt érkeznek hozzánk iskolás csoportok és egyéni látogatók, utóbbiak különösen a turisztikai szezonban; ráadásul nemcsak Magyarországról, de külföldről is fogadtunk már vendégeket - számolt be Vincze Balázs, a ZsÖK ügyvezetője. Emlékeztetett arra is, hogy a 100.000 fős látogatottság elérése különösen figyelemre méltó annak tekintetében, hogy egyszerre csupán 45-en férnek el a Planetárium egy-egy előadásán.

A Zsolnay Negyed Planetáriuma több szempontból is különleges. Európában elsőként itt állt szolgálatba az a digitális vetítőgép , amely felbontásával, képminőségével emelkedik ki társai közül. A nyolcméteres kupolával fedett létesítmény elsődleges célja a csillagászati, űrkutatási, valamint egyéb természettudományos ismeretterjesztés, de emellett a művészetek és a történelem csillagászati vonatkozásainak, összefüggéseinek szórakoztató bemutatása is. Az előadásokat ráadásul élőben tartják a csillagászok, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi intézetének oktatói: dr. Czigány Szabolcs, dr. Gyenizse Péter, dr. Nagyváradi László és dr. Pirkhoffer Ervin.

Az állandó bemutatók mellett számos egyedi programot szervez a Planetárium. Ilyen a hetente jelentkező Csillagász szakkör, az évente megszervezett Csillagászati Hét és az ugyancsak évente megrendezett szakmai workshop. Népszerűek az Állatkertek Éjszakája keretében zajló programok és a nyári gyermektáborok , amit idén július 3-7. között tartanak, Természettudományos kaland a Zsolnay Negyedben címmel. A Planetárium legújabb programsorozata a Da Vinci Learning Magyarországgal közösen szervezett Csillagtitkok pizsamaparti. A gyerekeknek szóló, ottalvós, 2-3 havonta megrendezett ismeretterjesztő program következő időpontja április 1.

Áprilisban a Planetárium látogatói nemcsak jól szórakozhatnak, hanem segíthetnek is a Pécs Környéki Állatmentőknek, ugyanis minden teljes árú belépőjegy árából 100 Ft-ot a bajba jutott állatok számára ajánl fel a ZsÖK. Április 22-én az érdeklődők egy állatsimogatóval egybekötött foglalkozás keretében megismerkedhetnek a Pécs Környéki Állatmentők munkájával és örökbe fogadhatnak cicákat, kutyákat.