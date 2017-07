Magyar pásztorkutyáknak rendeznek versenyt Szaporcán

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület szervezésében augusztus 12-én (szombaton) 9.00-16.00 között a Harkány közelében található Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpontban rendezik meg a MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK TERELŐVERSENYÉT.

Hosszú évszázadokon át a legeltető állattartás képezte az ország mezőgazdaságának gerincét. A külföldre hajtott, itt felhizlalt jószágok sokasága miatt Európa éléskamrájának is nevezték hazánkat. A programnak helyszínt adó Ormánság is kiemelt szerepet játszott a lábas jószágok felnevelésében, amit a még máig is fellelhető pásztorhagyományok és eszközök jeleznek. Az egész napos rendezvény keretében a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek majd.

A program alatt nem csak a képzett kutyákra számítunk, mert mód nyílik a juhokat eddig még soha nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is, ami különös színfoltja lesz a rendezvénynek. A hagyományos pásztorviseletek és eszközök alkalmazás közbeni használatát is láthatják az érdeklődők, sőt első kézből ismerhetik meg a pásztorélet sokszor nem is olyan könnyű mivoltát.



Programtervezet





Terelőverseny

9.00 Regisztráció versenyzők részére

9.30 Ünnepélyes megnyitó • Ezt követően a verseny kezdete

Magyar pásztorkutyák 2017. évi Országos Terelő Bajnokságának 4. minősítő fordulója

Online nevezés 2017.08.09-ig: http://magyarpasztorkutya.weebly.com/nevezeacutesek.html

Kuvasz tenyészszemle

Nevezés: talizman848@gmail.com 2017.08.08-ig.

Terelési képességvizsga MEOESZ szabályok szerint

Helyszíni nevezés

kb. 14:00-tól MEOESZ "BE" vizsga

az őrző-védő pásztorkutyák munkájának bemutatója

15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés



Programok a nap folyamán

Szakvezetés a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen az Ős-Dráva Látogatóközpont kiállításának megtekintése tárlatvezetéssel

NATURA2000 játékok (távcsöves madármegfigyelő verseny, TermészetTár)

íjászat

kisállat simogató

kutya-karikatúra készítés

természetismereti foglalkozások

gyerekprogramok

helyi termelők, kézművesek bemutatkozása