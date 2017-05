Magasra tette a lécet Burián Norbert, újszerű alkotásai már messzire is elviszik jó hírét

Egy ígéretes szobrász népszerűsíti Pécset a képzőművészeti életben. Burián Norbert lécekből kezdett el szobrokat alkotni egy jól ismert szobrászművész példájára. Azonban a Pécsett készült alkotások nagyobb sikert arattak, mint a népszerű képzőművész tárgyai.



- Mióta foglalkozik szobrászattal?

- Középiskolás koromban kerámia szakon tanultam, ahol az egyik tanárom, Péter Ágnes nagy hatást gyakorolt rám. Rajta keresztül találkoztam először magával a művészettel, mivel előtte szinte semmit sem tudtam erről az egészről. Akár azt is mondhatom, hogy ő volt az én mentorom, aki felnyitotta a szememet és rámutatott arra a gondolkodásmódra, ahogyan a művészek látják a világot. Mai napig azzal a felfogással alkotok, amire ő tanított. Például abban is segített, hogy bekerüljek a PTE Művészeti Karára. Sokat köszönhetek neki.

- Tehát mintegy tíz éve alkot.

- Kezdetben olyan egyszerű anyagokkal dolgoztam, mint az agyag vagy a fa. Még mielőtt egyetemi szinten tanultam volna szobrászatot egy menyasszony megkeresett, hogy szeretne a vőlegényének szobrot csináltatni ajándék gyanánt. Én pedig éltem a lehetőséggel és egy körtefa törzséből elkészítettem egy házaspárt , ahogy össze vannak fonódva. Egy másik ilyen művem a pécsbányai ötméteres szobor, amit másodmagammal készítettem, de addigra már nagyobb tapasztalattal rendelkeztem.

Névjegy Burián Norbert 1989 május 16.-án született. Székesfehérváron érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetemen Művészeti Karán diplomázott Szobrászművész szakon. Ezt követően ugyanitt folytatta tanulmányait mester képzésen, Képzőművész-tanárként. Pécsett jelenleg egy kiállított szobra tekinthető meg a Nádor galériában (Széchenyi tér 15). Emellett Budapesten, Dunaújvárosban, Erdélyben és Sepsiszentgyörgyben vannak állandó és ideiglenes kiállításai.



- A szülei mit szóltak ahhoz, hogy a fiúk kifaragta a körtefát?

- Ezt a körtefát úgy kaptam az egyik ismerősömtől arra a célra, hogy szobrászkodhassak. Illetve ezen kívül volt még egy egész raklap körtefa, ami a rendelkezésemre állt, tehát nem volt probléma.

- Ezzel az anyaggal nagyon újszerű szobrokat is alkotott. Ezek a falécekből készült állatok. Honnét jött az ötlet?