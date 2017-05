Lovagolhattak és kocsikázhattak az iskolások Kertvárosban a panelrengetegben

Őri László alpolgármester kezdeményezésére első ízben Kertvárosban indult el a „Ló az iskolában" program, hogy Pécs legsűrűbben lakott, panelházas városrészében is megismerkedhessenek a legkisebbek a magyar nemzeti hovatartozást erősítő lovas kultúrával.



- A kormány néhány éve kezdett bele a Kincsem Nemzeti Lovas Programba, amelynek célja a lóhasználat fejlődési pályára állítása. Ez adta az ötletet ahhoz, hogy Baranyában is elindítsuk a „Ló az iskolában" programot - jelentette be Őri László alpolgármester hétfőn, a program kezdetekor Kertvárosban, az ANK-nál.



A Dél-Dunántúli Lovas Egyesület (DDLE) szervezésében Őri László ötlete nyomán első ízben Kertvárosban került ugyanis sor a „Ló az iskolában" programra, melynek keretében a pécsi ANK tanulói rendhagyó lovagláson és lovaskocsikázáson vehettek részt az intézményben.



Őri László úgy vélekedett, a lovas kultúra a magyar identitástudat része, ugyanakkor a sűrűn lakott tömbházas városrészekben a legfiatalabb generációknak alig van személyes kapcsolatuk lovakkal. Számukra szerettek volna kedvezni azzal, hogy elviszik az iskolába az állatokat. Az akciót újabbak követik szerte Baranyában.



Pap András, a DDLE elnöke azt mondta, nagyon jó hatással van a gyerekekre a ló ás a lovaglás. A fiatalok többek között könnyebben szocializálódnak a lovaglás hatására, illetve kommunikációs képességeik is észrevehetően javulnak, s nyugodtabb lelki állapot a koncentráció és a memória javulását eredményezi. Ez pedig közvetett úton, de határozottan javítja a mentális képességeket, tanulmányi eredményeket.