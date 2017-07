Lopni indult a Hungária utcába, de lebukott

Három helyre is megpróbált bemenni egy férfi Pécsett.



Több lakásba is megpróbált besurranni egy férfi vasárnap délelőtt Pécsett, a Hungária utcában. A férfi először egy étterem konyhájába ment be, aztán további két lakásnál is próbálkozott a redőnyt feltolva bejutni az ablakon, azonban az ott lakók megzavarták, így elmenekült a helyszínről.

A rendőrök a 49 éves pécsi férfit rövid időn belül a közelben elfogták, előállították és kihallgatták gyanúsítottként.

Ellene a Pécsi Rendőrkapitányság lopás vétség kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.