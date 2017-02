Lehet, hogy megtaláltuk Pécs hangját?! Dzsedi vagyok, csak Dzsedi - Videó!

Az első tavaszias napokon máris feltűntek az utcazenészek (bocsánat az érintettektől, így pontosabb: az utcán zenélők is), köztük az a nem mindennapi figura, aki magát csak Dzsedinek nevezi.

Néhány napja ismét megjelent a pécsi utcákon az a férfi, aki szintetizátorával és nem mindennapi énekhangjával igyekszik szórakoztatni a járókelőket, és persze megkeresni néhány százast.

A Ferencesek utcájában ütött tanyát, az ott lakók legnagyobb örömére.



- Dzsedi vagyok, csak Dzsedi - mondja érdeklődésünkre, s hozzáteszi azt is, van engedélye a "zenéléshez". - Mit csináljak, inkább lopjak - kérdezi, majd megtudjuk még, hogy korábban pincér volt egy pécsi étteremben, sőt, azelőtt bokszolt is. Aztán nem is szaporítja a szót, s belekezd a "slágereibe".

Tegyünk mi is így, nézzék, hallgassák:



Dzsedi vagyok: