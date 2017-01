Leállították a kompközlekedést Mohácson az egyre erősödő jégzajlás miatt

Kedden reggel bizonytalan időre felfüggesztették a komp- és révátkelést a Dunán Mohácsnál, mivel az egyre erősödő zajlás már veszélyezteti a hajók biztonságos közlekedését. Akiknek mindenképpen át kell jutniuk a folyón, ezekben a napokban nem tehetnek mást, mint hogy vagy a bajai, vagy a kiskőszegi híd felé kerülnek.

Ahogy arra számítani lehetett, a rendkívüli hidegben folytatódott a jégképződés a Dunán, a folyó alsó szakaszán kedden reggel már a vízfelület majd' hetven százalékát borította jég, ami a hajózást is ellehetetlenítette.



Mohácson kedden reggel az utasok biztonsága érdekében leállították a komp- és révközlekedést, utóbbi azt jelenti, hogy a kishajó sem jár, így a gyalogosok sem tudnak átkelni a folyón.



Azt egyelőre nem tudni, meddig tart a zárlat, de a héten szinte bizonyosan, ugyanis az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint vasárnapig a zajlás tovább erősödik.



Mindez a szigeti városrészben élőket teszi leginkább próbára: közülük naponta rendszeresen százak kelnek át a Dunán, munkahelyük vagy iskolájuk miatt. Aki teheti, ezeket a napokat a városi oldalon élő rokonaiknál tölti, így oldva meg a valóban rendkívüli helyzetet.



A szigeti városrészben lakó diákoknak erre az időszakra szólóan lehetőségük van arra, hogy kollégiumba költözzenek.



A szigetiek a dunai jéghelyzettől függetlenül nem maradnak ellátás nélkül: az élelmiszerek döntő többségét egyébként is Bács megyéből szállítják ki az ottani boltokba, s az orvosi ellátás is megoldott.



A szigetieknek nem kell bemutatni A Margitta-sziget lakói sohasem felejtik el 1956. március 13-ikát: a Duna vízszintje aznapra megközelítette az ezres jelzést Mohácsnál. A jégtáblák egymás alá verődve eltorlaszolták a folyó medrét az apatini kanyarban, így a víz visszaduzzadt. Az ár Mohácsot fenyegette, s ekkor az árvízi védekezés irányítói úgy határoztak, átszakítják a szigeti körgátat. A hatalmas mennyiségű jeges víz gyakorlatilag az összes épületet, s az állatállomány jelentős részét elpusztította a szigeten, óriási károkat okozva. A lakosságot a honvédség segítségével menekítették.

A Duna 1985-ben fagyott be utoljára teljesen Mohácsnál. Azóta a legkomolyabb jégzajlás 2012 februárjában volt, akkor - akárcsak most - a folyó hetven százalékát borították el a jégtáblák. Teljes hajózási zárlatot rendeltek el, a kompforgalom is leállt, a szigeti városrészben egy hetes tanítási szünetet rendeltek el.



A kutatások egyébként a folyó magyarországi alsó szakaszán az utóbbi évtizedekben jelentősen kisebb az esélye annak, hogy megálljon a jég.



Az elvégzett szabályozási munkák és az ebből a szempontból kedvező környezeti hatások következtében javultak a lefolyás, és ezzel együtt a jéglevonulás feltételei, csökkent a jégmegállás veszélye. A jéghelyzet tehát javult, mindazonáltal a vizsgálatok azt mutatják, hogy számítani kell szélsőséges hidrometeorológiai viszonyokra, így ha ritkábban is, de kialakulhat jeges árvíz.



A baján állomásozó, s már útnak indított jégtörők feladata többek között a téli kikötők biztosítása, illetve a folyó áramlását veszélyeztető jégdugók felszámolása. Mivel Szerbia és Horvátország a közös érdekű Duna-szakaszra nem tud jégtörőhajót biztosítani, a Mohács alatti szakaszon is a magyar jégtörők működnek közre a védekezési feladatokban.

így fest a Sokac-révből a folyó.