Külföldön is jól jön a pécsi munkaerő, nagy szükség van a szakmunkásokra

Pécs kiemelt helyszín a munkaközvetítők számára, hiszen nemcsak jól képzett munkaerőt találni itt, de a német nyelvtudás is - mondhatni - őshonos a környéken. Ez a párosítás nagyon vonzó a német munkaadóknak.



A közelmúltban egy németországi munkaerő-kölcsönző cég tartott toborzónapot Pécsett, amelyre igen sokan látogattak el. Mivel főleg férfias szakmákban kerestek jelölteket, ezért inkább az urak érdeklődtek az állásajánlatok iránt, főleg a harminc év felettiek, ám fiatalok és nyugdíjasok is akadtak. Ők olyan hiányszakmákra jelentkezhettek , mint asztalos, ács, bútorszerelő, villanyszerelő, víz-gáz és fűtésszerelő, festő, lakatos, hegesztő, gép-összeszerelő, hagyományos vagy CNC-gépkezelő, targoncavezető, raktáros, autófényező, ipari lakkozó, felszolgáló, takarító, illetve segédmunkás. A pécsiek közül többen festő, asztalos, autófényező és targoncavezető állást tölthetnek be a közvetítőn keresztül.

Mivel a németországi cégek többsége a szakképzett, tapasztalt munkaerő mellett a jó német nyelvtudást is alapvető feltételnek számítja , a Pécsett és környéken élők előnyben vannak, hiszen Baranyában már általános iskolás - de gyakran már óvodás - kortól kezdve tanulják a nyelvet és nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre is. A megyében ráadásul több sváb település található, ahol az idősebb felnőttek is jól beszélik a németet. Azonban azoknak sem kell csüggedni, akik a nulláról indulnak, sok lehetőség akad számukra is, főként gyárakban, betanított munkákra. Plusz motiváció lehet az is, hogy a tapasztalatok szerint a tartós németországi tartózkodás során akár fél év alatt elsajátíthatják a nyelvet annyira, hogy boldoguljanak a munkahelyen és a hétköznapi életben is.