Külföldi kapcsolatait is bővítette a Gandhi Gimnázium

Budapesti, nemzetközi, valamint amerikai egyesült államokbeli vendégeket is fogadott az elmúlt hetekben a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye és a benne zajló oktató-nevelő munka iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. Az iskolában lassan véget ér az idei tanév, de a programok továbbra is szinte egymást érték.



Ha az elmúlt egy hónap eseményeit vesszük górcső alá, egy újabb rangos siker kívánkozik az élre. Április 21-23-án Ózdon rendezték meg a XI. Arany János Kollégiumi Program Művészeti Fesztivált, melyen a Gandhi Hagyományőrző Együttes négy tagja is részt vett. Az alkalmi csapat olyannyira eredményesen mutatkozott be, hogy a hangszeres zene kategóriában 1. helyen zárt.



Ugyancsak képviseltette magát az iskola április első felében Komlón, a költészet napi helyi emlékműsoron, melyre a Belső Tűz Egyesület Napfény Tanodája hívta meg őket. A komlói diákok mellett így gandhisok előadásának is tapsolhatott a közönség. Emellett a budapesti Andrássy Egyetemen, az immár második alkalommal megrendezett Nemzetközi Roma Konferencián is szerepet vállalt az iskola: az április 8-i műhelymunka keretében a pécsi gimnáziumból Molnár Edit némettanár ismertette a Gandhi tevékenységét a Duna Romani Luma projektben, melyben tavaly előbb az iskola két tanulója töltött két hónapot a németországi Ulmban, majd októberben, diákcsereprogram részeként már heten utaztak ki oda két hétre, idén februárban pedig a Gandhi látott vendégül ulmi tanulókat. A kéthetes diákcsereprogramról a 9. évfolyamos Kovácsfalvi Fruzsina élménybeszámolót tartott a konferencián megjelentek előtt.



Még ugyanaznap egy másik meghívásnak is eleget tett az intézmény: fenntartójának képviselői mellett az iskola diákjainak és pedagógusainak egy csoportja is elutazott Budapestre, az immár hagyományos Cigánykerék - Roma Értékek Fesztiválra. Az eseményen - melynek fő célja az, hogy a kulturális megértésen keresztül közelítse egymáshoz a roma nemzetiséget és a többségi társadalmat - az előadók sorában fellépett a Gandhi Hagyományőrző Együttes is, sőt, a táncházat Orsós Krisztián személyében volt gandhis diák vezette.



Ami pedig a Gandhiba látogató vendégeket illeti, az ulmiak óta több másik csoportot is fogadott az intézmény. Előbb az Erasmus program keretében egy nemzetközi diákcsoport (2-2 török, ukrán és japán, valamint 1 belga diák) érkezett a gimnáziumba, hogy megismerje annak történetét, küldetését, valamint azokat a lehetőségeket, amelyeket csakis a Gandhi nyújt a tanulói számára regionális, sőt országos viszonylatban. Néhány nappal később viszont már egy amerikai egyetemistákból álló, 25 fős csoport érkezett az iskolába, akik a Fulbright csereprogramjának résztvevőiként érdeklődtek a pécsi gimnázium oktató-nevelő munkájáról. Április 28-án pedig egy Budapestről indult, a Mecsekben túrázó 30 fős társaság kereste fel a Gandhit, akik szerettek volna személyesen is megismerkedni az intézménnyel, hogy azt később meggyőződéssel ajánlhassák a környezetükben szerény körülmények között élő, tehetséges gyerekeknek, akik egyébként talán kiszorulnának az oktatásból. Déri Ildikó szerint a gimnázium fenntarthatósága szempontjából sokat jelent, hogy a különböző helyekről érkezett látogatók jó hírét viszik a Gandhinak, arról nem is beszélve, hogy a visszajelzéseik útmutatást és megerősítést adnak az iskolának, hogy miként dolgozzon a továbbiakban.



A Cigányság világnapja apropóján cigány népismereti vetélkedőt is tartottak a gimnáziumban, ahol időközben javában zajlottak-zajlanak az ilyenkor, a tanév végén esedékes programok is: a ballagást május 5-én tartották, 8-án pedig itt is megkezdődtek az érettségi vizsgák. Ez utóbbiról Déri Ildikó igazgató előzetesen azt mondta, a választható tantárgyak sorából ismét népszerűnek bizonyultak a kimondottan a Gandhira jellemző tárgyak, így a cigány népismeret, a beás és a lovári nyelv is - ez pedig szerinte újabb bizonyítéka annak, hogy a diákok megtalálták számításaikat az iskolában. Ami pedig a Gandhit jövőre kezdő tanulókat illeti, a gimnázium nappali tagozatára első körben (mert a pótfelvételi eljárás még vissza van) 54 gyereket vettek fel, akiknek többsége az AJKP keretében induló két előkészítő osztályba kerül.



A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolának, Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézményének célja változatlanul az, hogy minél több hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerek válassza - olyan, akiből az iskola segítségével majd a társadalom értékes tagja, új ismeretekre nyitott, de a hagyományaira is büszke felnőtt válhat.