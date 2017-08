Közönségsikert aratott a Pécsről indult Ifjúsági Világkórus turnéja, jöhet a folytatás

A szervezők szerint egyöntetű közönségsiker övezte az Ifjúsági Világkórus (World Youth Choir) idei 10 állomásos közép-európai és észak-balkáni turnéját, amelyet július közepén Pécsről indított a 33 ország 58 tehetséges fiatal énekesét összefogó együttes.



A turnét lebonyolító pécsi Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) MTI-nek eljuttatott csütörtöki közleményében azt írta: a koncertkörút minden állomásán álló ovációval ünnepelte a közönség a kórust a koncertek végén. Produkciójukat több mint ötezer ember látta.



Az együttes a kilencnapos pécsi felkészülési időszak után tíz telt házas koncertet adott a baranyai megyeszékhelyen, Budapesten, Újvidéken és Belgrádban, Szarajevóban, Prijedorban, Zágrábban, Opatijában, Koperben és Ljubljanában - tették hozzá.



Mint fogalmaztak, az énekegyüttes "fiatalos nyitottságával, lelkesedésével és a legkiválóbb előadóművészi csoportokhoz mérhető tökéletességével óriási meglepetést okozott a publikumnak".



Az 1988 óta működő, UNESCO Artist for Peace címmel is kitüntetett kórust két nemzetközileg is elismert karnagy - a magyar Pad Zoltán és a kenyai Ken Wakia - készítette fel a színes repertoárra. Klasszikus európai, magyar és észak-balkáni művek mellett afrikai, világzenei és popfeldolgozásokat, spirituálékat és gospeleket is műsorra tűztek.



A közlemény kitért arra is, hogy a turné sikere nyomán újabb regionális kulturális együttműködési javaslatokkal keresték meg a szerb, bosnyák, horvát és szlovén szervezőpartnerek Pécset és Magyarországot.