Közmunkások újították fel a pécsbányai óvodát

Szerdán dr. Őri László alpolgármester jelenlétében adták át a pécsbányai óvoda részben felújított épületét. A mintegy tízmillió forintos beruházásban közfoglalkoztatottak is részt vettek.



A pécsbányai Sétatér utca óvodájában mintegy 35 éve nem volt komolyabb felújítási munka, most viszont több jelentős korszerűsítést is elvégeztek, többek között megújult a tetőzet, a park, nyílászáró.



Őri László, Pécs alpolgármestere szerint az óvoda családias jellegű, ahol rendkívül magas szintű szakmai, pedagógiai munka folyik. A környék adottságai miatt kiemelt feladat az esélyteremtés, emellett a környezettudatos nevelésre is hangsúlyt helyeznek, nem véletlen, hogy az intézmény a zöld óvodák hálózatába is bekerült.

Az óvodafelújítás első üteme jelzi azt a tényt is, hogy Pécsbánya kiemelt figyelmet kap a városi fejlesztések sorában. A közelmúltban ugyanis több olyan beruházás is lezajlott a városrészben, amely nemcsak az ott élők komfortérzetét növeli, de a helyi közösséget is erősíti.

Többek között térfigyelőket helyeztek el, ezzel is erősítve a pécsbányaiak biztonságérzetét, felújították a közösségi házat, és KönyvtárPontot létesítettek, valamint a városrészt önálló kulturális eseményt is rendezett, a Gesztenye Liget Fesztivál hamar nagyon népszerű lett. Pál Miklós, a terület önkormányzati képviselője hozzáfűzte, a szociális városrehabilitációs programban is komoly eredményeket értek el, számos ház újult meg.