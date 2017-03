Követendő példa és érték az önkéntesség Szászváron

Megjelent a Katasztrófavédelem magazin legújabb száma, amelyben többek között Baranya megye legnagyobb múltú önkéntes tűzoltó egyesületéről, a Szászvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületről is olvashatnak az érdeklődők.



Baranya megye legnagyobb múltú önkéntes tűzoltó egyesülete a Szászvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 1877-ben alakult meg a testület, így joggal sorolható az ország legidősebb egyesületei közé. A kétezer-ötszáz lakosú nagyközség, Baranya megye északi részén, a Mecsek-hegység keleti lejtőjén található. Szászvár középkori várán kívül kőszén-bányászatáról is híres, évtizedeken keresztül bányásztelepülésként emlegették. Talán a bányászatnak is köszönhető, hogy napjainkban is jellemző az összefogás, a tenni akarás a településen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy jelenleg több, mint huszonhárom civil szervezet működik a faluban, köztük az önkéntes tűzoltó egyesület.

Szikra Andreával egykori, és Mühlbert Erikkel jelenlegi elnökkel beszélgettem az egyesület helyzetéről és terveiről. Jelenleg negyven taggal büszkélkednek, akik közül tizenketten vonulnak, ha baj van. Szászvár mellett, a közeli Vékény, Kárász és Magyaregregy településeken nyújtanak segítséget a hivatásos tűzoltóknak. A szászvári önkéntesek II. kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy önállóan még nem avatkozhatnak be egy-egy esetnél, de jelentős segítséget nyújtanak a hivatásos beavatkozóknak. Helyzetük különleges a megyében, amely a település elhelyezkedéséből adódik. Együttműködési megállapodással rendelkeznek a Baranya megyei Komló hivatásos tűzoltó-parancsnokságával, és emellett a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is számít a segítségükre.

Mühlbert Erik elmondta, az elmúlt évben tizenkét riasztást kaptak, amelyből hat esetben ténylegesen is beavatkoztak. Legutóbb január 11-én, a szászvári óvodába keletkezett tűzesetnél. A melléképület kapott lángra, ahol az iratokat, játékokat és sportszereket tárolták, valamint innen működtették az intézmény fűtését is. A helyi önkéntesek perceken belül a helyszínre érkeztek, ahol komlói, bonyhádi, dombóvári és pécsi tűzoltókkal együtt dolgoztak a tűz megfékezésén és az utómunkálatokon. A tűzben egy propánbután-gázpalack is felrobbant, további hármat pedig hűteni kellett, hogy elkerüljék a robbanást. Szerencsére csak ritkán történik ehhez hasonló tragédia a faluban, az események azonban rávilágítanak arra, milyen nélkülözhetetlen és fontos munkát végeznek az önkéntesek. Az elnök kiemelte, egy-egy ilyen eset után többen csatlakoznak az egyesülethez, és valóban tevőlegesen is segíteni akarnak. Az óvodatűz után hatan is csatlakoztak az önkéntes tűzoltó egyesülethez, mindannyian a napokban kezdik meg a negyvenórás tűzoltó alaptanfolyamot Pécsett.

A beszélgetés során azt is megtudtam, hogy az alaptanfolyam mellett, gondosan ügyelnek Szászváron a kiképzésre. A laktanya- és szerkarbantartás során gyakorlatokat is szerveznek, valamint elméletben is képzik a tagokat. Emellett, pedig évente egy-egy nagyobb gyakorlatot is szerveznek. Az elmúlt évben egy régi bányaépületben keletkezett tüzet oltottak el, teljes védőfelszerelésben, idén, pedig az autóbalesetek során jelentkező tűzoltói feladatokat fogják gyakorolni. Emellett kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tagok felkészültek legyenek a vízkárok elleni védekezésre, hiszen a Völgység-patak szeszélyes mivoltából adódóan gyakran kell számítani villámárvizekre a térségben.

A szászvári önkéntesek folytatni szeretnék a nagy múltra visszatekintő egyesület tevékenységét, amelyben jelentős változás várható a közeljövőben. A szászvári középkori várkastély rekonstrukciójának első üteme nemrég fejeződött be, a második ütem tervei pedig már kézzelfogható változásokat hozott a település életébe, amelyben az önkéntes tűzoltók is érintettek. A vár délkeleti bástyájának romjai ugyanis pont a szertár alatt helyezkednek el, így a további rekonstrukciós munkálatok miatt biztosan új helyre kell majd költözniük az önkénteseknek. A jelenlegi tervek szerint, egy korszerű, három szerállásos laktanya épül majd a településen, ahol az önkéntes tűzoltók mellett, a polgárőrök is helyet kapnak. A változás már biztos, az egyesület jövője és munkája azonban rendíthetetlen a mecseki községben. Hiszen mindenki tudja, hogy az önkéntesekre nagy szükség van a mindennapokban, az ifjúságnevelésben, a tűzoltási és műszaki mentési feladatokban, a község rendezvényein való közreműködésben, legyen az egy húsvéti locsolkodás vagy épp májusfa állítás. Az egyesület az összefogást jelképezi, megmozgatja a fiatalokat és az idősebb korosztályt egyaránt. Azonos értékek mentén tevékenykednek a lakosság biztonságáért, így méltán büszke rájuk minden környékbeli.