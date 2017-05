Kövér László: kezünkben a döntés, a következő generációk sorsa is múlhat a 2018-as választáson

Drámai kérdések dőlhetnek el a jövőre esedékes országgyűlési választáson, ha az ellenzék kerekedik felül, nem lesz olyan erő, aki megvédené a nemzeti értékeket, fogalmazott Kövér László, a T. Ház elnöke Pécsett. A családtámogatás intézkedések csütörtökön bejelentett bővítéséről szólva azt mondta, meg kell állítani nemzetünk fogyatkozását, s ehhez most nemcsak az akarat, hanem a kellő gazdasági erő is megvan.

A Pécsi Polgári Szalon meghívására érkezett csütörtökön Pécsre Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke. A politikus a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében tartott fóruma előtt újságíróknak nyilatkozva a 2018-as választás jelentőségéről szólva azt mondta, nem követhetik el még egyszer azt a hibát, amit 2002-ben, jelesül, hogy felkészületlenül vágtak bele a kampányba.



- Ennek lett az az eredménye, hogy egy megnyertnek hitt voksolást veszítettünk el - fogalmazott. - Minden választásnak van tétje, a 2018-as eredményeként azonban drámai kérdések, a következő generációk sorsa dőlhet el. Arról van szó ugyanis, ha a Jobbikkal egyetemben Brüsszel mellé állt ellenzék nyerne, nem lesz olyan erő, aki megvédené nemzeti értékeinket, így például a migránskérdés is eldőlne a kényszerbetelepítést támogatók javára.



Kövér László kijelentette, a politika nem olyan bonyolult dolog, ezért a kormánypártoknak most az a feladatuk, hogy egészen pontosan elmagyarázzák a polgároknak, mit és miért tesznek. Azért van szükség az országjárásra, a pécsihez hasonló fórumokra, hogy a résztvevők - akik jórészt támogatják a kormány politikáját - világos érveléssel másokat is meg tudjanak győzni.



Arra a felvetésre válaszolva, hogy idehaza és külföldön is sokan azzal támadják a kormányt, hogy Brüsszel politikáját bírálja, ellenben az uniós támogatásokat elfogadja, azt mondta, alaposan tévednek, akik ezzel érvelnek. Brüsszelben sokan úgy tesznek, mintha ők hozták volna el hozzánk a civilizációt, a tüzes vizet és az üveggyöngyöket, holott mi mindig európaiak voltunk. Nem tetszik nekik, ha egy ország kiáll a saját érdekei mellett. Brüsszel bele akar szólni az energiapolitikába, ami veszélyeztetné a rezsicsökkentés eredményeit, beleszólna az adópolitikába, s elvennék a keleti tagállamok alacsonyabb bérekből adódó versenyelőnyét is.



- Az Uniótól érkező támogatások pedig nem könyöradományok, hanem járnak, már csak ezért sem fogunk cserébe úgy viselkedni, hogy bocsánat, hogy élünk - szögezte le.

A családtámogatási intézkedések csütörtökön bejelentett bővítéséről szólva kérdésünkre a politikus azt mondta, a magyarság fogy, s a folyamat megállítása létkérdés. Ehhez most nem csak az akarat, hanem a kellő gazdasági erő is megvan. Hozzátette, nem 93 ezer négyzetkilométert értenek magyar nemzet alatt, ezért terjesztették ki az elszakított területeken lakó magyar állampolgárok számára is a támogatások egy részét.