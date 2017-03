Komlóiak kaptak elismerést a Kamarától

Három komlói is elismerést vehetett át a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara üzleti estélyén. A megyei vállalkozók hagyományos jótékonysági bálján a tavalyi évben kimagasló színvonalon tevékenykedő szakembereket díjazták.



Kerek évfordulót ünnepelt a megyei gazdasági kamara: az idei volt a 20. megyei üzleti estély és huszadszor adták át a legjobb és legeredményesebb vállalkozóknak és szakembereknek járó elismeréseket. Dr. Síkfői Tamás, a kamara elnöke a rendezvényen hangsúlyozta, a dél-dunántúli térség továbbra is jelentős lemaradásban van, ezért minden korábbinál fontosabb az intézmények, a helyi tudásközpontok és a gazdasági szereplők összefogása. „Versenyképes, fejlődő helyi gazdaság nélkül nincs versenyképes, fejlődő helyi társadalom, ezért először a helyi versenyképes vállalkozások fejlődését kell sokoldalúan, együtt, koordináltan segítenünk." - mondta el beszédében Síkfői.

Ez a hitvallás tükröződött a díjazottak kiválasztásában is. A Jánosi Engel Adolf-díjat a Komlói Fűtőerőmű vezérigazgatója, Mayerhoff Attila kapta. A cég közel száz helybélit foglalkoztat és alvállalkozókon keresztül még többnek ad munkát és megélhetést, fontos szerepet töltve be Komló gazdaságában. A Komlói Szakképzési Díj idei kitüntetettje Eckl László, a Somág Bt. ügyvezetője lett, aki elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen átvenni az elismerést. Az általa vezetett cég mintaértékű modellt vezetett be a szakmunkástanulók gyakorlati oktatására. Így több száz fiatalt segítettek munkatapasztalathoz jutni a fontos hiányszakmának számító vasipari területen. A Komlói Idegenforgalmi Díjat pedig Kalamár József, a Kalafarm Étterem és Lovarda tulajdonosa érdemelte ki, aki új színfolttal gazdagította a város turisztikai kínálatát.

Polics József polgármester gratulált a díjazottaknak és megemlítette annak munkának a jelentőségét, amit a város érdekében elvégeztek. „Minél több ilyen emberre van szükségünk, akik meglátják a kitörési pontokat és képesek új erőforrásokat mozgósítani, mert csak így folytathatja Komló az elmúlt években elindult felzárkózását." - értékelt.

Az üzleti est a hagyományokhoz híven jótékonysági célokat is szolgált. Az összegyűlt adományokat ezúttal a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikája kapta meg.