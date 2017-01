Komló a fejlődés útjára lépett, jó évet zárt a város

A statisztikai adatok azt igazolják, hogy Magyarország erősödik, és nemcsak a régióban, hanem az Európai Unió 25 tagállama között is emelkedő pályán van - jelentette ki dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő azon a sajtótájékoztatón, melyen a 2016-os évet értékelte Polics József polgármesterrel Komlón.

Komlón a költségvetés a terv szerint haladt, harmadik éve zárul az év adósságállomány és hitel nélkül - jelentette ki Polics József. Kormányzati segítséggel és helyi forrásokból utak épültek, 385 millió forintból megtörténhet a Munkácsy Mihály utca komplex felújítása, megújult a csatornahálózat, a tornacsarnok korszerűbbé vált. A városban 28 térfigyelő kamera és számítógépes rendszer garantálja a biztonságot. A családok otthonteremtési kedvezményéből 26 család, több mint 40 gyerek részesült, Komlón van munkahely, és szükség is van a munkaerőre - számolt be. A polgármester végezetül elmondta: az oktatási és kulturális szolgáltatások sokrétűek és színvonalasak, a város és kormány által nyújtott támogatásoknak köszönhetően a komlóiak tervezhető jövő elé néznek.

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője elmondta: minden számadat azt igazolja, hogy Magyarország erősödik. A komlóiak is felismerték: érdemes összefogni, fejlesztésekbe belevágni, forrásokra pályázni, erőfeszítéseik pedig megtérültek, hiszen ilyen mértékű támogatás utoljára a nyolcvanas években érkezett a térségbe.

Az államtitkár felidézte: az előző városvezetés 3 és fél milliárd forint hitelt vett fel, emellett 2010 előtt az országos 11%-os átlaghoz képest Komlón 20 százalék fölött volt a munkanélküliség, azaz minden negyedik embernek nem volt munkája. Ezt a hátrányt az elmúlt években iszonyatos tenni akarással sikerült 4,5 százalékra csökkenteni.

Az otthonteremtési kedvezménynek és családtámogatások rendszerének köszönhetően ma érdemes családban gondolkodni, és a következő gyermeket is vállalni. A családi adókedvezmény 2017-ben is emelkedik, a CSOK iránt is egyre nagyobb az érdeklődés - mondta.

Hazánk erősödésében az adópolitika is nagy szerepet játszik: az IMF adóemelési javaslatával szemben mi csökkentettük az adókat, és így is sikerült nagyobb adóbevételt elkönyvelnünk. A személyi jövedelemadó 15%-ra csökkentése, a 9 százalékos a vállalati nyereségadó a komlói vállalkozásokra is ösztönzően hat. 2013 óta folyamatosan nőnek a reákeresetek: 3 év alatt 7,5 százalékkal, és a nyugdíjak is emelkedtek. A 2 százalékot meghaladó gazdasági növekedésnek köszönhetően a kormány 2016 végén félmilliárd forint plusz támogatást nyújtott Komlónak, visszaigazolva a város eddig elért eredményeit.

A település infrastrukturális megújulásával párhuzamosan a kulturális szolgáltatások is bővülnek: egyre több a rangos fesztivál, a tartalmas kulturális program. A komlói kulturális intézmények az országos átlaghoz képest kiemelkedő teljesítményt nyújtanak: folyamatosan nő a könyvtárhasználók, a múzeum- és fesztivállátogatók száma. A 25 ezres lakosú város József Attila Könyvtárát például több mint 32 ezer fő látogatta 2015-ben, és 62 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki. A múzeumok látogatottsága is magas, ezért igyekeztünk a támogatásokat az igényekhez szabni. Minisztériumi támogatásból és uniós források felhasználásával elindult a könyvtári dolgozók képzése, játszóház épült, a könyvtár és a múzeumpedagógia is új elemekkel gazdagodott, a városi múzeum egyedülálló bányászati gyűjteménye pedig megújulhatott.

Hisszük, hogy a kultúra felemel, javítja az életminőséget, erősíti az identitást és megtartja a közösséget - zárta szavait Hoppál Péter.



Képünkön: Hoppál Péter (balra) és Polics József.