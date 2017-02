Kívánságpiac volt a Vásárcsarnokban, Márió elvarázsolta a pécsi hölgyeket is - Videó!

A népszerű zenész, Márió a Kívánságpiac című műsorral látogatott szombaton Pécsre a Vásárcsarnokba, ahol dalt kérhettek az éppen arra járó emberek. A Sramlikings páros sztárvendéggént vett részt az eseményen, ők is beálltak egy éneklés erejéig a dalkérők közé.

A Kívánságpiac az egyik kereskedelmi televízióhoz tartozó Zenebutik csatorna új műsora. Márió és csapata az ország különböző helyszínein, a helyi piacokon teljesítik a nézők és a vásárlók zenei kéréseit, kívánságait.

Szombaton Pécsre látogattak, ahol többeket is váratlanul ért, hogy Márió ment el mellettük harmonikájával. Nagyon örült mindenki és örömmel kérték a zenéket.

Márió és a Kívánságpiac









Reggel nyolc órakor már lehetett látni Máriót és a stábtagokat, akik a Vásárcsarnokban sétálgattak. Már akkor rengetegen mentek oda hozzájuk, és nagyon örültek a lehetőségnek. Először egy interjú keretében beszélgettek el a pécsiekkel, majd ezután következett a dalkérés.

Idősek és fiatalok rohamozták meg Máriót, aláírást kértek, közös fotózásra is lehetőség volt. A hölgyek annyira megörültek, hogy azonnal előkerült a sminkdobozuk is. Márióval közösen énekelhették a választott dalt, közben a Sramlikings páros is csatlakozott.