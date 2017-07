Kiváló diplomát szerzett a tűzoltóság szolgálatparancsnoka

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 212 végzett hallgatója tett tiszti esküt a Budai Várban az elmúlt hétvégén. Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország közbiztonsága szilárd és szélsőségektől mentes.



A frissen végzett hallgatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Pintér Sándor belügyminiszter, a tábornoki kar és az egyetem vezetői jelenlétében tették le a tiszti esküt a Kapisztrán téren. A katasztrófavédelem állományába huszonnégy tisztet neveztek ki az újonnan végzettek közül. A huszonnégy friss diplomás közül heten végeztek kiváló eredménnyel, köztük Berényi Imre is.

Berényi Imre főtörzsőrmesterként végezte el levelező tagozaton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tűzvédelmi és Mentésirányítási alapszakát. Eddig a mohácsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka volt.

A mohácsi születésű fiatal édesapja is tűzoltó volt, így adott volt a tűzoltói pálya. Vonulós tűzoltóként, tizenkilenc évesen került a katasztrófavédelem állományába, majd Véménden lett szerparancsnok. A főiskolai évek alatt demonstrátorként is dolgozott, köztársasági ösztöndíjban részesült, a tanulmányok mellett, pedig szerves részét képezi az életének a sport, ezen belül is az úszás és a futás. A HUNOR önkéntes mentőszervezetbe 2014-ben nyert felvételt.

A főiskolai diploma megszerzésével, július elsejétől a mohácsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka lett.