Kitárta kapuit a pécsi Gandhi Gimnázium: sokan vettek részt az iskola programjain

Jóval nyitottabbá vált a korábbinál a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézményében a jelen tanévben sorra követték egymást a különböző programok. Ez annak is köszönhető, hogy amióta a Nemzetiségi Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NeRok) is működik, a fenntartó és az iskola együtt még hatékonyabban szervez - időnként kimondottan rangos - eseményeket, melyek az elmúlt egy hónapban már szinte egymást érték.

Nyílt napot november végén és december elején is tartott a Gandhi, tehát újabb két alkalommal várta azokat a végzős általános iskolás diákokat (akár a szüleikkel együtt), akikben felvetődött, hogy ebben a középiskolában tanulnak tovább. A vendégek a gimnázium vezetőivel is megismerkedhettek, bejárták az intézmény épületeit, tanórákra is belátogattak, továbbá tájékoztatást kaptak az itt kínált programlehetőségekről és juttatási rendszerről. - Egyre szervezettebben bonyolítjuk le ezeket a nyílt napokat - számol be róla Déri Ildikó igazgató.

- Felkészültebbek vagyunk a fórumokra, hatékonyabban kommunikáljuk pl. a Facebookon is, és jó jel, hogy egyre pozitívabb az iskolánk megítélése. Az említett két alkalomra összesen közel százan jöttek el hozzánk, s örömünkre távolabbról, még a Zala megyei Bázakerettye mellől is érkezett kislány, aki ráadásul utána azt írta, hogy megtalálta álmai iskoláját.



Jól sikerült az a nemzetközi képzési-oktatási konferencia is, melyre november 14-én került sor a Gandhiban. Az iskola széleskörű európai projekt magyarországi állomásának adott otthont, ahol a szakemberek ismertették, hogy pl. Szlovákiában, Olaszországban és Horvátországban miként igyekeznek minél hatékonyabban fejleszteni a hátrányos helyzetű, roma fiatalokat. A résztvevők a pécsi gimnázium munkáját és a NeRok által kínált lehetőségeket is megismerhették. Ján Hero az Európai Roma Információs Iroda képviseletében elismerően szólt a Gandhiról mint különleges és hasznos oktató, kulturális és hagyományőrző műhelyről.

Közel negyvenen indultak az idei Országos Cigány/Roma Mesemondó Versenyen, amelynek immár több mint tíz éve visszatérően házigazdája a Gandhi Gimnázium. A megmérettetésre általános iskolásokon túl most először középiskolások, sőt felnőttek is nevezhettek, hogy akár beás, akár romani (lovári), akár magyar nyelven előadjanak egy-egy mesét a cigány/roma mesekincsből. - Cigány/roma nemzetiségi iskolaként, ahol a cigány népismeret tantárgyat és mindkét roma nyelvet oktatjuk a - főként falusi közösségekből érkezett - diákoknak, fontos évről évre felvállalnunk, hogy segítünk a mesének, ennek az ősi műfajnak a továbbéltetésében - mondja Déri Ildikó. - Ráadásul a mesének éppúgy, ahogy magának a mesemondó-versenynek is, nagyon jó közösségkovácsoló, építő, összekötő szerepe van.

A Gandhiban belügyi rendészetet is tanulhatnak a diákok, s ennek kapcsán az iskola szorosan együttműködik a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal. November 28-án már sokadik alkalommal szerveztek közösen bűnmegelőzési napot, ahol a rendőrök az áldozattá vagy bűnelkövetővé válás megelőzése témában előadást, a határvadász szolgálathoz toborzót is tartottak, és nem maradhatott el a szokásos BMRfk - Gandhi futballmérkőzés sem. A bűnmegelőzési napot - amely idén is kitűnő hangulatban telt - az iskola vezetői amiatt is nagyra értékelik, mert szerintük erősíti a bizalmat a gyerekekben a rendőrök iránt.

A Gandhiban az elmúlt hetekben pályázati lehetőségekről, valamint tanodákról szóló konferenciát is rendeztek, az iskola további programjai azonban már az ünnepekre hangolódásról szóltak. Siklósnagyfaluban még télapó-ünnepségen is szerepelt az iskola hagyományőrző együttese, akik a pécsi Széchenyi téren a helyi Rotary Club adventi eseménysorozata keretében is felléptek. Az iskolában pedig előbb egy kamarazenekar adott ajándék koncertet a gandhis diákoknak, s csak azután következett a decemberi fő esemény: a közös adventi készülődés Pécs-Meszesen.

Meszes a város azon része, ahol a gimnázium is található. A december 15-i rendezvény programját a Gandhi és számos más szervezet közösen állították össze: a környéken élő gyerekeket és azok szüleit hívták meg, akik állatkerti élmény-előadáson, mesefilm-vetítésen, montázstabló-, kézművestárgy-, karácsonyi ajándék- és díszkészítésben is részt vehettek, végül pedig a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium kórusának műsorát, valamint a Gandhi Hagyományőrző Együttes fellépését is élvezhették. A rendezvény célja az volt, hogy olyan feltöltődést biztosítson, ünnepi élményt adjon számukra, amely segít ráhangolódniuk a legszebb ünnepre: a karácsonyra.

Déri Ildikó igazgató úgy összegez, hogy az elmúlt egy hónap a programokban leggazdagabb időszaka volt a jelen tanévnek, amely egyébként is bővelkedett rendezvényekben. S habár az iskolában természetesen az oktató-nevelő munka az elsődleges, örömteli, hogy az intézmény - a fenntartójával közös munka révén, immár a NeRokot is bevonva - egyre jobban meg tud mutatkozni, egyre szélesebbre tárja kapuit, ami mind az ismertségét, mind a kapcsolatait erősíti - ez pedig a Gandhi Gimnázium jövőjét illetően is bizakodásra ad okot.

A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolának, Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézményének célja változatlanul az, hogy minél több hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerek válassza - olyan, akiből az iskola segítségével majd a társadalom értékes tagja, új ismeretekre nyitott, ugyanakkor a hagyományaira is büszke felnőtt válhat.

Képünkön: Siklósnagyfaluban télapó-ünnepségen léptek fel a Gandhi hagyományőrzői.