Kínában vezényel és egyeztet Hoppál Péter

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős államtitkára egyeztetést folytatott csütörtökön Pekingben a Kínai Népköztársaság Kulturális Minisztériumában a Hangcsou városában megrendezendő 3. Kína-Közép-Kelet Európa Kulturális Miniszteri Fórum előkészítéséről - közölte a minisztérium csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a felek hangsúlyozták a kiemelkedő magyar-kínai politikai kapcsolatok mellett a kulturális területen meglévő kiváló szakmai együttműködést.



A felek újabb konkrét kulturális csereprogramok lehetőségéről is egyeztettek. Egyetértettek abban, hogy az UNESCO szellemi kulturális örökségének nyilvánított Kodály-módszer és a magyar kóruskultúra kínai megismertetése kiemelten támogatott program lehet a jövőben is.



A tárgyaláson részt vett Lakner Tamás, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Karának dékánja is, akivel Hoppál Péter az elmúlt napokban négy kínai egyetemen tartott nagy sikerű kurzusokat és koncerteket Kodály és a magyar kórusművészet tárgykörében. A két karnagy vezényletével csütörtök este a Pécsi Egyetemi Kórus Kína legmagasabb presztízsű egyetemén, a pekingi Csing Hua Egyetemen koncertezik - írták a közleményben.