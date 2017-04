Kilépett a dobos, Imre Gábor, de ezt nem verte nagydobra a Mongooz And The Magnet

Még csak hároméves a Mongooz And The Magnet, de már túl vannak számos koncerten, turnén, kiadtak kettő lemezt és dobost is cseréltek. A szakítás hátteréről Imre Gábort, az együttes volt dobosát, és Ian O'sullivant, a zenekar frontemberét kérdeztük.

- Itt van egy norvég és egy ír zenész, akik mögött egy pécsi dobolt két évekig. Hogyan került be a zenekarba?

- Amikor eldöntötték, hogy komolyabb szinten szeretnének zenélni, még egy svéd fiú volt a dobosuk, aki a tanulmányai miatt visszament Svédországba. Utána találtak rám. Akkor a DIP Trio nevű zenekarral játszottam, ismertek a szakmában. Megtudták, hogy az Imre Gábor jól dobol és megkerestek. Tetszett a zenéjük és volt is kedvem náluk játszani. Így jött össze. Két év pár hónapig voltam a Mongooz And The Magnet tagja.

- Nem annyira bonyolult történet. Nem értettük meg egymást a fiúkkal zeneileg és emberileg sem. Különböző látásmódunk van, másként gondolkodtunk arról, hogyan kellene továbblépni. Meg nekem a popbiznisz világa sem volt szimpatikus, nem éreztem már jól magam a zenekarban. A túlzott fokú önreklámozás nem az én világom. Kaptunk bőven szakmai kritikát , amin javítani kellett volna, de ez nem történt meg, például ez is egy ok. Tulajdonképpen már nyűg is volt. Nem éreztem, hogy ezen az úton akarok járni zenileg, és úgy döntöttem, hogy jobb lesz, ha őket sem gátolom ebben. Ez a szakítás szerintem jót tett mindenkinek.



A másik oldalról Ian O'sullivant kérdeztük:

A toplisták élén A Mongooz And The Magnet három éve alakult Pécsett. A két külföldi és egy magyar srácból álló banda tagjai: Magnus Måløy (gitár), Ian O'Sullivan (nagybőgő) és G. Szabó Hunor (dob). Fő stílusuk a blues. Számos országban ismertek. Fülbemászó számaik rendszeresen a hazai toplisták élén szerepelnek. Rövid idő alatt felfrissítették a pécsi zenei életet és mára az ország egyik legkedveltebb zenekarává nőtték ki magukat.



-Imre Gábor kilépése milyen hatással volt a zenekarra?

- Két és fél év után azt mondta, nagyon jó kaland volt, de ez sok neki. A kilépése előtt egy, vagy két hétvége telt el koncert nélkül, ezért másra nem nagyon jutott időnk, így neki sem. Nagyon sajnáltuk, mert nem volt könnyű utána.



- Sajnálják?

- Eddig nem lett volna jó nélküle. A kezdetekkor, a svéd srác távozása után kétségbeestünk, hogy nem fogunk találni jó dobost. De jött a Gabi és addigra tudtuk meg, hogy milyen egy jó dobos, mert igazán tehetséges volt. Zeneileg sokkal tapasztaltabb volt nálunk, ezért nagyot fejlődtünk abban az időszakban, amikor Gábor volt a harmadik tag. Nyáron egy-két alkalommal még be fog segíteni nekünk, amikor az új tag (G. Szabó Hunor) nem ér rá.