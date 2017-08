Kiderült, kisfiú lett a kéthetes kisbölény

Különleges eseménynek lehettek szemtanúi az állatkert látogatói július 15-én, szombaton. Avarka, az állatkert amerikai bölénytehene a délutáni órákban, a vendégek szeme láttára hozta világra negyedik borját. A kicsi és az anya is jól vannak, a borjú apja és nagyobbik testvére a szomszédos kifutóban nézte végig az ellést. Az állat már két hetes, s neme is kiderült, kisfiú lett.

Napjainkra a bölényeknek két faja maradt fenn, az amerikai bölény (Bison bison) és az európai bölény (Bison bonasus). A két faj ránézésre hasonlít egymásra, ezen kívül könnyen kereszteződnek, így egyes rendszerezők csupán egy azon faj két különböző alfajának tekintik őket. Az amerikai bölény Észak-Amerika legnagyobb testű állata, a kifejlett bikák akár 900 kg-osra is megnőhetnek. Egykor jóval nagyobb elterjedési területtel rendelkezett a faj, mely napjainkra feldarabolódott, foltszerűvé vált. Két alfaja ismert, melyek élőhelyükön kívül némiképp megjelenésükben is különböznek egymástól, ezek az erdei bölény (Bison bison athabascae) és a nagyobb termetű, a Pécsi Állatkertben is látható préribölény (Bison bison bison). Az amerikai bölény egyike azon állatfajoknak, melyeket az állatkertek és a rezervátumok mentettek meg a teljes kipusztulástól. Az észak-amerikai indiánok a bölény minden porcikáját felhasználták, gyakorlatilag fennmaradásuk záloga volt ez az állatfaj. Húsát fogyasztották, bőréből sátrat és ruhát készítettek, csontjait, szarvait is felhasználták. A fehér telepesek földszerzés céljából az indiánok közvetlen kiírtása helyett fő táplálékállatuk levadászását választották, és kíméletlenül irtani kezdték a bölényeket. Az 1900-as évek elejére kevesebb, mint 1000 példány maradt fenn ebből a fajból. Szerencsére időben elkezdődhetett a tervszerű tenyésztés, így az amerikai bölény megmenekült a kihalástól.

A bölények mindig is ikonikus állatkerti állatoknak számítottak a Pécsi Állatkertben. Kis alapterülete miatt nagyon behatárolt a létesítmény által tartott nagytestű állatok száma, így a látogatók mindig is csodálattal néztek óriási méretű patásokra. Sokáig (így egy 1984-es útmutató szerint) a bölények voltak a Pécsi Állatkert legnagyobb testű lakói, egészen Bálint, a nílusi víziló megérkezéséig. Nincs arról információ, hogy mikor érkezhettek az első bölények Pécsre, de első, 1966-os útmutató még nem említi meg ezeket a nagytestű szarvasmarhaféléket. A későbbiek során európai és amerikai bölények egyaránt bemutatásra kerültek Pécsen. 1976-ban szomorú esemény történt, ugyanis Dodó, a kapitális méretű, közel 30 éves európai bölénybika halálát egy, a látogatók által bedobott és az állat által lenyelt 10 cm-es szeg okozta. Egy érdekes keresztezési kísérlet is zajlott az állatkertben a 70-es években, egy hatalmas méretű amerikai bölénybikát közös kifutóban tartottak egy nála jóval kisebb európai bölénytehénnel. A furcsa párosnak azonban a nagy méretbeli különbség miatt sohasem született közös borja. A 70-es években egy igazi zoológiai ritkaság is megfordult itt, egy amerikai erdei bölénybika. Ezt az alfajt korábban még sohasem tartották a magyar állatkertek, és azóta sem került bemutatásra hazánkban.

Néhány évtizede amerikai préribölényekkel találkozhatnak az állatkert vendégei. A bölények hagyományosan jól szaporodnak nálunk, több, kiváló tenyészállat is élt Pécsett az évek során. A jelenlegi bölények is igen szépen szaporodnak, hiszen a legifjabb borjú immár a 4. kicsi a családban! A látogatók körében jól ismert, elődeihez hasonlóan tekintélyes méretű bika, Brutus a Prágai Állatkertben látta meg a napvilágot 2011-ben, ahonnan alig egy éves, fiatal példányként költözött Pécsre egy évvel később. Párja, Avarka a Budakeszi Vadasparkban született 2008. november 7.-én és 2010. szeptember 1-én költözött Pécsre, eredetileg egy másik bika, Junior mellé.

Brutus és Avarka hamar egymásra találtak, hiszen miután a bika ivarérett lett, évente születtek bölényborjak a Pécsi Állatkertben. Figyelembe véve, hogy az amerikai bölények vemhességi ideje 9 hónap, észrevehető, hogy két ellés között a biológiailag lehetséges legrövidebb idő telt el. A bölénypárnak eddig négy utóda született: 2014-ben elsőszülöttjük egy üsző (nőstény) borjú volt, aki időközben a Nyíregyházi Állatparkba költözött és nemrég maga is anyává vált. 2015-ben egy újabb üszőborjú született, Petra, ő napjainkban a horvátországi Eszéki Állatkert lakója. 2016. augusztus 21-én, már a felújított bölénykifutóban született meg Hodor, a bikaborjú, aki napjainkban is a Pécsi Állatkert lakója, várhatóan azonban a későbbiek során ő is egy másik állatkertbe fog kerülni. A kicsi születésével immár négytagúra bővült a pécsi bölénycsalád. Avarka az összes borját odaadással és szeretettel nevelte, jelen esetben sincs ez másként. A kicsi a délutáni órákban, népes nézősereg előtt született meg, érkezésének pillanatát vastaps koronázta meg. A patások kicsinyeihez méltó módon születését követően perceken belül lábra állt és szopott. Az apaállat és a tavalyi, nagyobb testvér a szomszédos kifutóból nézte végi az ellést, mára azonban megtörtént a családegyesítés.