Kicsit könnyebb az iskolatáska: már a felső tagozatosok is ingyen kapják a tankönyveket

A közelgő iskolakezdés jóval több szülő számára jár lényegesen kevesebb kiadással, mint korábban: már az összes általános iskolás, és a 9. évfolyamra járó diákok is ingyen kapják a tankönyveket, még többen vehetik igénybe a kedvezményes vagy ingyenes étkeztetést, s januártól tovább emelkedik a családi adókedvezmény mértéke is. Baranyában mintegy 25 ezer gyermek folytatja, illetve kezdi meg szeptemberben általános iskolai tanulmányait.

Képletesen és a gyakorlatban is könnyebb lesz az iskolatáska ősztől. Az általános iskolát most kezdők, illetve a tanulmányaikat folytató diákok számára azért, mert míg korábban mindenki cipelhette az iskolája és az otthona között a könyveket, füzeteket, miegymást, az egész napos iskola bevezetése óta már csak a legszükségesebb taneszközöket kell hordozniuk, a többi marad az „isiben".



A szülőknek meg azért, mert a korábbiaknál sokkal többük számára jelent kevesebb kiadást az iskolakezdés.



A szeptemberben kezdődő új tanévtől már nemcsak az alsó tagozatos diákok, hanem az 5-9. osztályos tanulók is ingyen kapják a tankönyveket . (A három vagy többgyermekes családoknak már korábban sem kellett fizetniük.) Egy átlagos tankönyvcsomag ára 12 ezer forint, azaz ennyit (a két vagy háromgyermekesek pedig 24, 36 ezer forintot) takarítanak meg a kormány döntése nyomán.

Mindez országszerte több mint egymillió, Baranyában hozzávetőlegesen 25 ezer diákot érint .

Így számoljunk A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ. Egy gyermek után 2016-tól havonta 10 000 forint adókedvezményt lehet igénybe venni - ennyi levonást jelent az adóalapból. Esetükben az összeg 2018-ban nem változik. Két gyermek esetén 2018-tól gyerekenként, havonta 17 500 forintot lehet igénybe venni, amely a család számára 35 000 forintos "megtakarítást" jelent. (2017-ben gyerekenként, havonta az összeg 15 000 forint.) Három illetve több gyerek esetén 2016 óta az adókedvezmény gyerekenként 33 000 forint. Ez az összeg is változatlan marad.

A füzetekért, ceruzákért, egyebekért továbbra is fizetni kell, ez a magyar családok számára -amint az a Regio Játék kutatásából kiderült - 10-20 ezer forintos kiadással jár (ha új táska is kell, még többe). Rutinos szülők azonban, akik ügyesen használják ki az akciókat, ebből is sokat, akár a harmadát is le tudják faragni.

Még többen, többet 2018-tól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára alapesetben az öregségi nyugdíjminimum 130 százalékáról 135 százalékára, míg a tartósan beteg, fogyatékos gyermek, gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint nagykorúvá vált, még tanuló fiatal felnőtt esetében pedig 140 százalékról 145 százalékra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy az egy főre jutó jövedelemhatár jövőre alapesetben 38.475 Ft, tartósan beteg, fogyatékos gyermek, gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint nagykorúvá vált, de még tanuló fiatal felnőtt esetén 41.325 Ft lesz.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak amellett, hogy évente 12 ezer, illetve hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén 13 ezer forint értékű „gyermekvédelmi" Erzsébet-utalványt kapnak, előnyt élveznek az ingyenes illetve kedvezményes gyermekétkeztetésnél és ingyenes tankönyvellátásnál is.

Jó hír a szülők számára az is, hogy a szeptemberi családi pótlékot már augusztus végén, iskolakezdés előtt megkapják , persze azzal számolniuk kell, hogy ilyen címen legközelebb októberben csenget majd a postás.



Mindemellett idén 340 ezerrel több gyermek kap állami támogatással év közbeni étkeztetést, mint 2010 előtt . A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek egyáltalán nem kell fizetniük, a tartósan betegek és a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében pedig a térítési díj felét. (Ez utóbbi több településen végül nulla forint, mivel az önkormányzatok átvállalhatják az ötven százalék megfizetését.)

A kormány javaslatára az Országgyűlés június 13-án döntött a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatárának 5 százalékponttal történő megemeléséről, ennek nyomán várhatóan 20 ezerrel több gyermek veheti igénybe az ingyenes, illetve kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést , valamint egyes esetekben a szünidei gyermekétkeztetést (a részleteket illetően lásd keretes írásunkat).