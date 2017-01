Kiállításmegnyitót tartanak a Zsolnay Negyedben

A Kisház projekt a Damjanich utcai PTE Művészeti Kar legendás alkotói csapata, kiállításukat január 6-án, délután öt órától tekinthetik meg az érdeklődők.

Tagjai Bubreg Balázs, Gyuris Róbert, Pinczehelyi András és Kiss Endre. A kiállítást megnyitja Doboviczki Attila médiakutató.

Az egyetemi évek alatt elválaszthatatlan barátság szövődött köztük, azóta is csak kisházasoknak hívják őket. A Damjanich-éveket követően a Zsolnay-gyár adott helyet a fiatal művészeknek, más kortárs művészekkel egyetemben.

A csapat mellé Varga Rita képzőművész is csatlakozott, aki szintén a Zsolnay-gyárban alkotott az említett időszakban. A kiállítás ezt a korszakot mutatja be, de jelenlegi munkákat is láthat a közönség.