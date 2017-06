Kiakadtak a romák, állítólag jól elverték Mali Zoltánt, még most is áll a bál a faluban

Megelégelték az alsószentmártoniak Mali Zoltán "teljhatalmát", a drávapiski polgármestert elérte a "nép haragja". A PestiSrácok értesülése szerint a spontán tüntetés tettlegességig fajult, a falu határában még egy mentőhelikopter is leszállt. Nem hivatalos forrásból úgy értesültünk, Mali Zoltán sérült meg és őt szállították kórházba.

Mintegy 300 alsószentmártoni vonult utcára, hogy a drávapiski polgármester, Mali Zoltán (képünkön) ellen tüntessen, aki kocsmát és trafikot is üzemeltet a községben. A helyiek szerint Mali Zoltán önkényuralmat gyakorolt.

Azt gondolta, ő "a falu ura", még azt is megmondta, ki mehet be a kocsmába vagy ki vásárolhat a trafikban. Nemrég közterületen vágott pofon egy huszonévest, mert az be akart menni a nemzeti dohányboltjába, ebből rendőrségi ügy is lett"

- nyilatkozta a tüntetés egyik résztvevője, aki szerint megengedhetetlen, hogy a drávapiski polgármester alsószentmártoniakkal így viselkedjen.

Az alsószentmártoni polgármestert telefonon értük el, aki azt mondta, hogy tényleg elegük van Mali ügyeiből.

Mali Zoltán feljelentgeti az önkormányzatot is, mindenkit, ok nélkül. Tényleg elege van az alsószentmártoniaknak belőle. Ma a testületi ülés meghívóját szedte le, amit én függesztettem ki, majd összegyűrte. Megkérdeztem, miért tette, aztán történt az atrocitás, a rendőröket egyébként Mali hívta ki. " - nyilatkozta a PestiSrácok.hu-nak Budai László, Alsószentmárton polgármestere.



Mali Zoltán, Drávapiski független polgármestere először az ormánsági uzsorásokkal szembeni harca révén került be a hírekbe. A küzdőképességéről ismert férfi körül aztán folyamatosan botrányok láttak napvilágot. 2012-ben Mali polgármestersége mellett egy mini üzletközpontot - kisbolt plusz kocsma plusz lottózó - kezdett üzemeltetni a szinte teljes egészében romák lakta Alsószentmártonban. Malit már akkor úgy megverték egyszer a helyiek, hogy emiatt kimozdult helyéből a fogsora. A történteket a helyiségben felszerelt biztonsági kamera rögzítette.

Akkor a Heteknek panaszkodott Mali:

A rendőri intézkedés során kérdés volt irányomban, hogy fideszes polgármester vagyok vagy sem. Ezzel kapcsolatban kérnék írásban választ és felvilágosítást, hogy mennyire befolyásolja a sérelmemre elkövetett bűncselekmény nyomozását, hogy milyen beállítottságú polgármester vagyok."

A Privátkopó értesülése szerint az egykori SZDSZ-es, majd 2007 óta független Mali Zoltán előélete nem teljesen makulátlan: 2002-ben, Gyermelyen, egy vendéglátóipari egységből kávéfőzőt, fémtermoszt, söröskorsót és szénsavas palackot, valamint csokoládékat lopott 18 éven aluli társával. Utóbbi miatt kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kellett. A tettesek a játékgépet és a kasszát is kifosztották. 2006 novemberében a másodfokon eljáró Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a Malival szemben első fokon kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést pénzbüntetésre enyhítette. Mali Zoltánról egy volt önkormányzati képviselő 2014-ben azt állította, hogy a polgármester szexért osztogatott segélyeket és élelmiszercsomagokat. A polgármester tagadta a cselekmény elkövetését.