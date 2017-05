Ki lesz a következő Boros Misi? Muzsikusnövendékek lépnek fel a Kodály Központban

Június hetedikén, hétkor, hét ígéretes muzsikusnövendék lép ki a Kodály Központ színpadán a reflektorfénybe a Pannon Filharmonikusokkal.



Érdemes évről évre figyelemmel követni a Pannon Filharmonikusok Mesterek és tanítványaik című tehetségtámogató programját, melynek célja, hogy zenekar lehetőséget biztosítson a zeneművészet terén kiemelkedően tehetséges fiataloknak a bemutatkozására. A sorozat keretében láthatta a közönség első alkalommal szólista szerepben Boros Misit a Kodály Központ színpadán, de azóta is egyre több tehetség felfedezését és reflektorfénybe kerülését segíti elő a kivételes program. Idén hét ifjú muzsikusnövendék kap lehetőséget a nagyzenekari bemutatkozásra a Pannon Filharmonikusok kíséretében június hetedikén, a Kodály Központban.

Pécs városa számos, mára országosan és nemzetközileg is méltatott muzsikusnak jelenti az origót a zenei pályája során. A kezdetek kezdetén ebben a városban ismerkedett a hangszerével a világ egyik legkeresettebb csellistája, Várdai István, de ugyancsak jól ismert, hogy a még most is igazán ifjú, azonban rendkívül jelentős karrier előtt álló zongoraművész, Boros Misi szintén pécsi. Boros Misi mellett több ígéretes tehetség számára teremtette meg az első alkalmat és a lehetőséget a Pannon Filharmonikusok a Mesterek és tanítványaik című tehetségtámogató programmal, hogy szólistaként, nagyzenekari kísérettel, széles közönség előtt mutassák meg, mire képesek hangszerrel a kezükben.

Az április végi meghallgatáson a dél-dunántúli régió (Pécs, Komló, Mohács) mellett az ország több más pontjáról, így Kaposvárról, Zalaegerszegről és Hévízről 19 muzsikusnövendék érkezett, hogy részt vehessenek a nem mindennapi megmérettetésen. Közülük heten kerültek be a programba, melynek keretében a felkészülést követően június 7-én, 19:00 órakor adhatják első koncertjüket a Kodály Központban. Hangszerválasztásuk és korukat tekintve egyaránt van különbség, hiszen a legfiatalabb köztük 10, míg a legidősebb növendék 16 éves.

A 2017. évi Mesterek és tanítványaik program ifjú tehetségei:

Bagi Flóra - furulya (10 éves), Forgó Boglárka - gordonka (15 éves), Drahos Botond - harsona/euphonium (13 éves), Nagy Zoltán Ferenc - klarinét (16 éves), Szentkirályi Boldizsár - szaxofon (15 éves), Horváth Apor Boldizsár - zongora (15 éves), Remenyik Balázs - zongora (13 éves)

A koncert közönsége most részese lehet az élménynek és elsők között élheti át, ahogy a művészpalánták a gyakorlószobából a rivaldafénybe érve felnőnek a feladathoz és tehetségüket bizonyítva elindulnak a zenei pályájukon.