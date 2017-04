Kezelhető az autókra támadó madarak problémája

Odafigyeléssel kezelhető a költési időszakban a saját tükörképük látványa miatt ablakokra, autókra támadó madarak problémája a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerint.



Mint az MTI-hez eljuttatott hétfői közleményükben írják, Európában és más kontinenseken is rendszeresen figyelnek meg autók fényezését, visszapillantó tükrét és szélvédőjét, valamint házak, irodák ablaküvegét mániákusan csipkedő, kopogtató madarakat. Mindezt akár napokig visszatérve, órák hosszan folytathatják, miközben legyengülhetnek, megsérülhetnek, folyamatos kopogtatásuk, ürülékszennyezésük pedig nagyon zavaró lehet.

A tükörkép-támadások hátterében - amely nem azonos az egész évben jelentkező, akár madarak tömeges elhullását okozó ablaknak ütközéssel - a költési időszak kezdetével felerősödő területféltő magatartás, és ezzel összefüggésben a civilizációs környezet hatása áll. Mivel a természetben a mesterséges tükröződő felületekhez hasonlóan gyakori, ráadásul ennyire stabil és tiszta tükörkép nem létezik, az állatoknak nem volt lehetősége evolúciós szinten alkalmazkodni, felkészülni erre az ingerözönre.A hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképükkel vívott, sokórás mániákus harca teljesen természetellenes körülmények között zajlik, hiszen az "ellenség" nem adja fel, így a madár képes a végkimerülésig küzdeni. Eközben nem táplálkozik rendesen, nem tudja a területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetésébe való besegítést is hanyagolhatja. Az ablakban tükröződő "fajtárs" támadása következtében betörő üveg ráadásul a madárnak fizikai sérülést is okozhat.Az MME szerint a parkoló autóknál a probléma a külső visszapillantó tükrök egy-két napig tartó behajtásával, szükség esetén az oldalsó és hátsó ajtók üvegének, esetleg az autó tetejének és motorházának takarásával érhető el.Épületablakok esetében a tükröződés világos színű függönnyel csökkenthető, külső ragasztócsíkokkal szüntethető meg, de kifeszíthető az üveg külső felülete elé madarakat riasztó, zsinegből és nejlonzacskóból készíthető "rémzsinór" is. Ablakokra belülre felragasztható az egyesület honlapjáról (www.mme.hu) letölthető és kinyomtatható, a madarakat egy-egy üvegfelülettől jó eséllyel távol tartó ragadozómadár-ábrázolás is - áll a közleményben.