Két fontos útszakaszt újít fel a komlói önkormányzat

A Belügyminisztériumtól nyert 30 millió forintból a dávidföldi Széchenyi utca és a körtvélyesi bekötőút kap új burkolatot.



Miközben városszerte több szakaszon is jelentős útfelújítások zajlanak, már meg is kezdődhet a következő hullám előkészítése. Komló ugyanis 30 millió forintot nyert a Belügyminisztérium által az önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázati keretösszegből. Minden bizonnyal sok helybélinek szerez örömet, hogy ennek köszönhetően két forgalmas utca is új burkolatot kap.

Egyrészt a körtvélyesi bekötőút a Nagyszántó utcáig 340 méter hosszban, másrészt pedig a dávidföldi Széchenyi utca a Munkácsy úti körforgalomtól több mint kétszáz méteres szakaszon. A projekt a két rétegű újraaszfaltozást és ahol szükséges, ott az útalap javítását is magába foglalja. A teljes költségvetés 34 millió forint lesz, a támogatáson felüli összeget az önkormányzat saját erőből pótolja.

A szükséges közbeszerzéseket az önkormányzat hamarosan kiírja, az építkezés azonban a tervek szerint csak jövőre kezdődik meg. Előbb ugyanis be kell fejezni a Munkácsy és a Gorkij utcákban most is folyamatban lévő felújításokat.

„Sajnos egyszerre minden rossz állapotú utat nem fogunk tudni felújít, de fontos sikernek érzem, hogy évről évre egyre több szakasz kerül sorra.

Idén különösen jól állunk, hiszen a Munkácsy út renoválásával Komló talán legrosszabb állapotú utcájában szűnik meg a probléma, emellett a Gorkijtól az Irinyi utcáig több más helyen is el tudtuk végezni a szükséges javításokat" - értékelt Polics József polgármester. Hozzátéve, hogy az útfelújítási program tovább folytatódik, ehhez minden elérhető állami és EU-s pályázati forrást igénybe fog venni a város.