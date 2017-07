Készül az akvapark építészeti terve - Még vizsgálják, hogy van-e geotermikus energia a területen

Javában zajlik az Expo Center mellé tervezett pécsi akvapark és élményfürdő megvalósításának előkészítési szakasza. A több milliárdos beruházás befejezésének pontos határideje még nem ismert, a rengeteg feladat, engedélyezési eljárás és közbeszerzés lebonyolítása nem megy egyik napról a másikra.



Az már biztos, hogy lesz akvapark Pécsett, hiszen a kormány nemrég félmilliárd forintos támogatást nyújtott az önkormányzat számára a sokmilliárdos projekt előkészítésére. A jelenlegi helyzetről Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

A komplexumot majdan üzemeltető önkormányzati cég vezetője elmondta, pillanatnyilag a kivitelezéshez szükséges építészeti vázlatterv kidolgozását végzik, amely során a kiválasztott cégek képviselőiből álló, a projekt szakmai irányításáért felelős csoport elkészíti a szükséges dokumentumokat, beszerzi az engedélyeket.

- A szakmai koordinációs csoportot alkotó vállalkozások végzik a környezeti, közlekedési, régészeti-örökségvédelmi, földtani és üzemeltetési koncepciók kidolgozását - tette hozzá.

A sokak által várt létesítmény, azaz a multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az ahhoz kapcsolódó akvapark sportszakmai és turisztikai célokat is szolgál majd, így igazolt versenyzők, amatőr sportolók, iskolások, óvodások, egyetemisták és a pécsiek mellett a Pécsre látogató turisták számára is megfelelő kikapcsolódási és rekreációs központ épülhet a városban.

- A Modern városok program keretében tervezett beruházás a korábban a városlakók bevonásával zajlott konzultáció során elsöprő igényként fogalmazódott meg, így a városban évtizedes hiányokat pótló, csúszdaparkot is tartalmazó sportkomplexum komoly és minőségi előrelépést jelenthet Pécs sportéletében - fogalmazott az igazgató. Ráadásul nem csupán a sport, hanem a gazdaság és a turizmus területén is mérföldkőnek számító projekt során a későbbiekben szálloda is épülhet a létesítmény mellé.

Arra a kérdésre, hogy található-e geotermikus vagy egyéb természetes víz a környéken vagy máshogy oldják meg a fűtést, a hőellátást, csak a környezeti hatástanulmány és vízföldtani vizsgálatok adnak majd választ, de Vári Attila szerint már a tervezési fázisban is fontos szempont a fenntarthatóság és gazdaságos üzemeltetés, így mindenképpen kiemelt szerepet kapnak a megújuló energiák.

A beruházás teljes költségigényét az előkészítési szakasz lezárása után tudják pontosan megmondani. (Eddig húszmilliárd forintos beruházásról szóltak a hírek.)

A kivitelezés a projekt előkészítésének eredményeként megszerzendő jogerős építési engedély birtokában kezdődhet meg. A munkálatok várható befejezésének időpontja jelenleg nem ismert, ez a kivitelezők közbeszerzési pályázatban foglalt vállalásaitól függ.

Képünk illusztráció.