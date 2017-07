Keddtől péntekig hőségriadót hirdettek

Keddtől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az év eddigi legerősebb hőhullámáról írt hétfő délután.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint értesítették a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról, kérve, hogy tájékoztassák az illetékességi területükön működő egészségügyi szolgáltatókat és megyei védelmi bizottságokat. További intézkedésekre egyelőre nincs szükség - tették hozzá.



Kiemelték: a tartós hőség nemcsak a szív- és a keringési betegségben szenvedőket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli, ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok. A nagy melegben kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel, de kerülni kell a magas koffein-, illetve cukortartalmú, valamint az alkoholos italok fogyasztását - írták.



Az Emmi felhívta a figyelmet arra is, hogy akik a vízparton tartózkodnak, azok a déli órákban kerüljék a napozást, és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.



A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán, a http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/lakossag/hoseg/klimatizalt_helyisegek_listaja_2017.xls oldalon - olvasható a közleményben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délutáni veszélyjelzésében azt írta: a következő napokban fokozódik a hőség. A héten többfelé 40 fok körüli maximumok is lehetnek.



A hőség miatti meteorológiai szolgálati, valamint tisztifőrvosi - az egykori Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) - figyelmeztetésnek különböző kritériumai vannak.



A tisztifőorvosi figyelmeztetésnek három fokozata van. A legmagasabb, harmadfokú jelzés a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez a kánikulahelyzet az erről szóló kormányrendelet szerint "rendkívüli időjárási helyzetnek" számít, amely rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.



A meteorológiai szolgálat hőség miatt csak figyelmeztetést ad ki, riasztást nem. Előbbi az egész napra várható napi középhőmérsékleten alapul. Citromsárga, vagyis elsőfokú, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja. A piros, a harmadfokú figyelmeztetés kritériuma, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.