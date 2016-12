Karácsony előtt teljesült a komlóiak régi vágya

Egy friss kormányhatározat révén 385 millió forint állami támogatáshoz jutott Komló közvetlenül karácsony előtt. A pénzből a városban élők egyik legrégebbi vágya teljesülhet: a Munkácsy utca teljes körű felújítása.

A nemrég elnyert több mint százmilliós állami forrás után újabb jó hírt jelenthetett be a komlói önkormányzat: az év végi költségvetési átcsoportosításokról döntő kormányhatározat értelmében összesen 385 millió forint vissza nem térítendő támogatás folyt be a település kasszájába. A pénzt a város egy régi adósság törlesztésére fordítja: a Munkácsy Mihály utca teljes felújítására.

„Lényegében a város legrosszabb állapotú útjáról van szó, amelynek rendbe hozása régóta húzódó, az itt élők által már sokszor megfogalmazott igény volt. A számtalan elhangzott ígéret után végre sikerült megteremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy el is indulhasson a munka - mondta el Polics József polgármester (képünkön). Hozzátéve, hogy a támogatás megszerzése egyáltalán nem volt egyszerű feladat. „A város országgyűlési képviselőjével, Hoppál Péterrel együtt sokat dolgoztunk és tárgyaltunk a Belügyminisztériumban és a Miniszterelnökségen is, szerencsére eredményesen - összegzett Polics.

A kormányhatározat alapján várhatóan a jövő év elején írja alá a támogatási szerződést a minisztérium és az önkormányzat. Ezt követően indulhat meg a beruházáshoz szükséges tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárások előkészítése. A pénzből a teljes útszakasz komplex felújítása megvalósul: a vásártértől a Mecsekfalui útig az útalap és a burkolat cseréje mellett felújítják a meglévő körforgalmat és egy újat is építenek a Mecsekfalui és a Munkácsy utak találkozásánál. Emellett rendbe hozzák a padkákat, kicserélik az úttest alatt húzódó vízvezetékeket és kiépítik a csapadék-vízelvezetési rendszert is. A mostani becslések szerint a kivitelezés 2018 elején fejeződhet be.