Jubileum: a Pécsi Harmadik Színház két produkciója is ötvenszer volt látható

Az Ibusár-megállóhely című darab már átlépte a félszázas határt, március nyolcadikán pedig Bányavirág előadást játsszák éppen ötvenedszer a Harmadik Színházban.

Parti Nagy Lajos szövege, Darvas Ferenc zenéje, Füsti Molnár Éva remek játéka Vincze János rendezésében - ez a titka az Ibusár-megállóhely előadás sikerének. A Jászai-díjas színművész így összegez: ,,Miért imádom? Mert zseniális! Parti Nagy bravúros szövegét amilyen nehéz megtanulni, olyan nagy élvezet játszani."

Az egy hangra hangszerelt "huszerett" február 15-én érkezett félszázadik előadásához, s tárja elénk Sárbogárdi Jolán vasúti jegykiadó életének kulcsmomentumát, amikor az "érzékenységi ideggyenge" vénkisasszony meg akarja mutatni a világnak, miféle nagyratörő álmokat is dédelget. Nem véletlenül, divatmajmolásból került színpadra Parti Nagy Lajos szövege a Pécsi Harmadik Színház szociálisan is érzékeny, kortárs drámára nyitott közegében - írta kritikájában Balogh Robert a bemutatót követően. - A Vincze János-féle előadás igazi meglepetése, hogy mennyire él az operett totális színházi eszközeivel: próza, tánc, ének, zene... No, de azért mégiscsak másképp."

Székely Csaba fekete humorral megírt komédiája, a Bányavirág március 8-án lesz látható ötvenedszer a Pécsi Harmadik Színházban. A főszereplőnek, László Csabának ez az előadás különösen a szívéhez nőtt. Többek között abban látja a produkció sikerének zálogát, hogy a történet minden korosztályt megérint, mert általános érvényű és igaz emberi érzésekről, helyzetekről, indulatokról, szenvedélyekről, problémákról szól, nagyon élő, nagyon mai.

- A nézők visszajelzéseiből is ez derül ki - meséli a színész -, főként, ha vendégjátékra megyünk, mert előadás után odajönnek hozzánk, és elmesélik, hogy bizony, van, aki az ő falujukban is így él. Székely Csaba műve egy kis magyar valóság. Örökké aktuális, ahogy a szerelem és a halál kérdése is az. Szerencsés csillagzat alatt született az előadás Vincze János rendezésében, és nagyon testhezállónak érzem Vajda Iván alakját.

A Pécsi Harmadik Színháznak voltak már jelentős szériái, Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli című drámáját 104, Spiró György: Kvartett című drámáját 230 alkalommal játszották.