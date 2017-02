Jövő tavaszra készülhet el a park a Magasház helyén, már készülnek a tervek

134 millió forintot költ a város park kialakítására a Magasház helyén. Dr. Páva Zsolt polgármester közleménye.



„Pécs városa 2015-ben hatalmas sikert könyvelhetett el, amikor is kormányzati támogatást kapott ahhoz, hogy az életveszélyessé vált, használhatatlan állapotba került 25 emeletes ún. Magasház bontásához a Kormány 1 milliárd Ft-os vissza nem térítendő támogatást biztosított. A városrészben az elmúlt években a Magasház bontása mellett számos sikeres fejlesztés zajlott, többek között az EKF program keretében megújult a Rókus sétány, a Mezőszél utcai óvoda, a Szliven Áruház, amely jelzi, hogy a magántőke is hatalmas lehetőséget lát a városrész fejlesztésében. Egyetemvárosra az elkövetkező időszakban is számos fejlesztés vár, hiszen a Modern Városok Program keretében a Kormány 24 milliárd Ft támogatást biztosít a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéséhez, amely legnagyobb részben az Orvostudományi Kar Szigeti úti tömbjének és a Rókus utcai tömbnek a fejlesztését, megújítását eredményezi.

Pécs a Magasház bontását követően a kivitelezőtől olyan területet kapott vissza, amely minden további területelőkészítés nélkül alkalmas park kivitelezésének megkezdésére. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ennek ismeretében kérte fel már 2016 tavaszán a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy készítse elő egy a lakossági igények szerint kialakított szabadidőpark kialakítását a Megyer téren. A Városfejlesztési Társaság Pécs Megyei Jogú Város nevében 2016. augusztus 26-án nyújtott be pályázatot, a Zöld város kialakítása tárgyú felhívásra. A Megyeri tér fejlesztése című pályázat 100 százalékos támogatásintenzitás mellett 134 000 000 Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 2016. november 29-én került sor.

A pályázat kapcsán az engedélyes tervek előkészítése 2017 év elején kezdődött meg. A pályázat célja egy 2000 m2 nagyságú park kialakítása, valamint egy 700 m2-es játszótér létrehozása a területen. A Megyeri téren kap helyet a „Magasház emlékmű", (bontás során egy darab homlokzati panel megmentésre került), amely a helyi örökség részeként hirdeti, hogy ezen a területen állt Magyarország legmagasabb lakóépülete.

A fejlesztés tartalmazza a teljes közterület közlekedési burkolat kiépítését, továbbá a bontáskor kialakított elkerülőút rendezését, parkolók kialakítását, valamint egy fagyizó-cukrászda pavilon és terasz megépítését a parkban. A Megyeri téren emellett nyilvános illemhely létrehozása is megtörténik, csakúgy, mint a térfigyelőrendszer és kerékpártárolók kiépítése is. A fejlesztés várhatóan 2018 tavaszára készülhet el."