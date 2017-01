Jönnek a hideg napok: zimankóra, hóra egyaránt számíthatunk a héten

Az előrejelzések szerint pénteken érkezhet meg az idei tél első jelentősebb havazása a Dél-Dunántúlra, Pécsett néhány centire lehet számítani. A szerdán betörő hidegfront után gyorsan hűl a levegő, napközben is fagyni fog, szombatra virradó éjjel mínusz tizenhárom fok is lehet.

Aki várta az igazi telet, örülhet, aki nem, már most kezdhet bosszankodni: a következő napok során a különböző meteorológiai előrejelzésekből ezúttal ugyanis egyöntetűen az olvasható ki, hogy jön a cudar hideg és a hó is.

Az Országos Meteorológia Szolgálat prognózisa szerint a tőlünk északra örvénylő ciklon hidegfrontja szerdán délután, estefelé eléri az északi területeket. Holnap a ciklon keletebbre helyeződik, hátoldalán több fokkal hidegebb léghullámok áramlanak a Kárpát-medence fölé, valamint a magasban is markáns hidegteknő érkezik. Hatásukra többfelé viharos szél és futó hózáporok alakulnak ki, néhol esetleg zivatar is előfordulhat.

A Pécsre vonatkozó előrejelzés szerint mindez azt eredményezi, hogy csütörtökön megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél . Holnap napközben is legfeljebb plusz egy fok lesz, pénteken pedig már csak mínusz négy, szombaton pedig már annyi se. Éjjelente kőkeményen fagyni fog, a legnagyobb zimankó szombatra virradóra várható, akkor mínusz tizenhárom fokig hűl majd a levegő .

És igen, érkezik a hó is: előbb pénteken eshet néhány centiméternyi, majd vasárnap ugyanennyi. A friss havat pénteken a várhatóan még akkor is erős szél hordani is fogja, ami tovább nehezíti a közlekedést.



A jövő héten a nagy fagy némiképp engedni fog, a január derekáig tekintő előrejelzések szerint viszont akkor is tartja majd magát az ilyentájt egyébként átlagosnak számító hideg, s újabb havazásokkal is számolni kell.



Képünkön: (archív) így festett tavaly januárban a Széchenyi tér.