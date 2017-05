Jön a szezonnyitó: másfél ezernél is több motoros szállhatja meg szombaton a belvárost

Ezerötszáznál is több motoros vett részt tavaly a Szezonnyitó Gurulás elnevezésű rendezvényen Pécsett, idén most szombaton tartják a programot, s legalább ennyi résztvevőre számítanak. A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület vezetője szerint motorosbarát város a miénk, az autósok pedig egyre előzékenyebbek.

A jó idő beköszöntével újra a mindennapos közlekedés megszokott látványához tartoznak a motorosok.

- Pontos számot nem tudunk arról, hogy mennyien motoroznak rendszeresen Pécsett, de szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert olyan városban élünk, ahol rengetegen hódolnak a szenvedélynek - kezdte Tóth András, a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület elnöke.

Hozzátette: a számokkal kapcsolatban annyi biztos, hogy Pécsett tartják a legnagyobb szezonnyitó rendezvényt, tavaly például több mint ezerötszáz járművel vonultak fel.

- Pécs motorosbarát városnak számít. Egyesületünk egyik alapvető célja, hogy ezt tovább erősítsük. Olyan természeti adottságokkal rendelkezünk, ami sok embert nyeregbe hív. Az aszfalt minősége alakulófélben van, a fejlődés bár lassú, de látható. Dolgozunk még azon, hogy a motorosokat jobban védő biztonsági korlátokat alakítsanak ki.

Tóth András szerint az autósok hozzáállása pozitív irányba változott: egyre többen és jobban figyelnek a kétkerekűekre. Természetesen, mint fogalmazott, ez fordítva is elvárható, hiszen közösen lehet csak biztonságossá tenni a közlekedést. Az egyesület egyik fontos célkitűzése is ehhez csatlakozik, hiszen az autósok és a motorosok közti ellentét csökkentését is el szeretnék érni.

- Olyan embereket gyűjtünk össze, akik önzetlenül segítenek, legyen szó jogi problémákról vagy éppen szerelésről. A motorosok összetartóak, már-már egy nagy családnak számítanak. Igyekszünk segíteni egymásnak, amikor és ahol csak lehet. E mellett fontos feladatunk, hogy pozitívan ítéljen meg minket a társadalom - tudtuk meg.

Utóbbit nem csak a kulturált közlekedéssel, hanem jótékonykodással igyekeznek elérni. A decemberi ünnepek, illetve a húsvét előtti gurulásokon az utcán sétáló gyerekek megajándékozása mellett a kórházban fekvő kicsiket, illetve az anyaotthonokat is meglátogatják - és persze nem üres kézzel érkeznek.

A következő felvonulásukat május 13-án (szombaton) tartják. A menet a Pécs Plazától indul délelőtt 10 órakor.



Képünkön Tóth András, a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület elnöke.