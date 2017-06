Ízi rájder, öcsém! Óvatosan bánik a gázkarral a volt pécsi térőr, Szimszonos Lala

Az Üvegtigris című film következő részében nyugodtan kaphatna pár percet „Szimszonos Lala", azaz Sebestyén Lajos, aki nem tegnap kezdte a motorozást. A gépét pár percre még talán Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyző is megirigyelné, no nem a sebessége, hanem párját ritkító formája miatt.

A motorbicikli és a gazdája igazi jelenség Pécs városában. Amerre járnak, vonzzák a tekinteteket. A férfit, komoly sisakkal a fején, két térdvédőjével, feliratos jelzőmellényben lehetetlen nem észrevenni. Bár a kétkerekű, amit használ nem éppen mai modell, de legalább masszív darab. A gyártósorról korábban lekerült hasonló fajták többnyire már kohóérettek. A márkahűség királya a tizenegyedik Simsont szaggatja. A belvárosban is fel szokott bukkanni vele, ilyetén hát sokan ismerhetik.

- Már apám is ezzel a típussal járta az útját - jelentette ki Sebestyén Lajos. - Tőle szerettem meg a motorozást. Először a haverok adták kölcsön a vasakat, később már nekem is lett motorom. Ezt a mostanit is magam alakítottam át olyanra, amilyennek jelenleg mutatja magát. Nem minden alkatrész eredeti rajta, ennek ellenére természetesen jól felismerhetőek az megszokott vonalak, a nosztalgia jegyében.

Nyugdíjas térőr Cseppet sem ismeretlen alakja a pécsi városközpontnak Szimszonos Lala. Bár már nyugdíjas, ám korábban, csaknem négy éven keresztül volt a pécsi Széchenyi tér felügyelője napközben. Közmunkásként látta el a feladatot, amit maga nevezett el térőrségnek. A Szekszárdról származó motoros korábban a kereskedelemben, a fűtéstechnika világában is otthonosan mozgott. A közfeladat ellátása során viszont mindenkivel szót tudott érteni, pedig akadt konfliktushelyzete elég. Rendőrt mégsem kellett hívnia, megtalálta a hangot a városlakókkal, a turistákkal, a gyerekekkel egyaránt.

- Ezt azért még a be nem avatottak is észlelhetik. Különösen a hátsó fadoboz jellegzetes, ilyet a Német Demokratikus Köztársaságban nem tettek rá.

- Így van! Amikor nemzetközi békefenntartók állomásoztak a városban, akkor hasonló ládában tárolták a lőszereiket. Onnan szereztem meg, nyilván üresen. Sajnos csupán egy darabot vettem magamhoz, pedig akadt ott több is. Az ülés sem szokványos. Még keresem a legjobb megoldást, addig valami puhább törülköző szolgál nyeregként. Egyszemélyes, utast nem szabad fuvarozni rajta. Az erőforrás ugyan elbírná, nem fulladna le, mégsem lehet megszegni a szabályokat.

- Ilyen vagány cuccokkal felvértezve, biztosan dönget az utakon.

- Senki ne higgye, hogy száguldozok. Nekem nem a faterom tankol, mint az ezres hengerűrtartalmú paripákon feszítő ifjaknak. Ebbe az üzemanyagot, az olajat én veszem, meg aztán a felesleges vagánykodás veszélyekkel járhat. Ennek ellenére léteznek fejlesztési terveim. Egy másik motorblokk, meg egy ötsebességes váltó beépítésre vár otthon, a Szigeti-tanyán. Mindent magam csinálok meg, de nem is hagyott még cserben ez a segédmotor.