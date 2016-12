Izgalmas kísérletben vett részt Kovács Szilárd, a pécsi székesegyház zeneigazgatója

Kovács Szilárd orgonaművészt tavasszal kereste meg Maróti Gábor atya tervével, hogy még az idén szeretné megjelentetni Szigeti Kilián Missa Hungaricájának új harmonizációit. Ő ekkorra már a saját verzióját el is készítette, és kérte, hogy a pécsi orgonista is írjon egy változatot.

A kiadvány végül oktatási segédanyagként jelent meg a Győri Hittudományi Főiskola gondozásában, elsősorban a kántor szakos hallgatók hangszeres képzését segítve, de a tervek szerint a két harmonizációt tartalmazó füzet nem csak nyomtatott formában érhető el, hanem a főiskola honlapjáról is le lehet majd tölteni.

Kovács Szilárd gondolatai, az alkotómunka folyamatáról és a tervekről, reményekről:

"Pár nap gondolkodási időt kértem Gábor atyától, de azonnal éreztem, hogy egy egyházzenei szempontból fontos ügy van kibontakozóban. Mivel ezt a misét mindenki ismeri, az új harmóniai köntöst két okból is indokoltnak láttam. Elsőként, mert több évtized elteltével szerintem az eredeti harmonizáció óhatatlanul megkopott. Szigeti valószínűleg szándékosan alkalmazott egyszerűbb harmóniákat a dallam gyorsabb elsajátíthatósága miatt. A ciklus hamar országszerte elterjedt és „beégett" a hívek zenei memóriájába. Ezért ma már a harmóniák szabadabban kezelhetők. A másik, ami abba az irányba terelt, vállaljam el a munkát, hogy éppen idén 50 éve jelent meg Szigeti népmiséje."

"A harmonizációval gyorsan elkészültem, de mielőtt azt elküldtem volna Gábor atyának, „leteszteltem" saját egyházzenei közegemben. Bár az általam használt akkordok összetettebbek, mint a Szigeti-féle harmóniák, a Pécsi Székesegyház hívei gond nélkül ráénekelték az eredeti dallamot. Ehhez minden bizonnyal az is hozzájárult, a közösség hozzászokott ahhoz, hogy rendszerint eltérek a kottában rögzített formától más énekek esetében is. Sőt szerintem egyre jobban értik és érzik is, hogy mindezt adott pillanatban milyen teológiai tartalom megvilágítása céljából teszem. Visszatérve a Missa Hungaricához, az egyes tételekhez új előjátékokat is írtam, így az „akcióra" a hívek már a közös éneklést megelőzően számíthatnak."

"Az alkotói munka során mindvégig törekedtem a szövegábrázolásra, hol egészen egyszerű eszközökkel (pl.: a „mert egyedül Te vagy a szent" szövegrésznél rövid időre egyszólamúvá válik a zenei anyag), más helyen viszont egy-egy hosszabb terület, vagy teljes tétel kulcsgondolatának zenei megfestésére teszek kísérletet. Utóbbira példa a Kyrie előjátékának mélyről felkúszó kvart-tornya, amely már az éneklést megelőzően ráhangol minket a könyörgő tónus átélésre, és annak autentikus megszólaltatására. Hasonló okokból a Gloria tétel fő szakaszait eltérő módon harmonizáltam meg, például a krisztológiai rész avizójaként szándékosan alkalmaztam az ereszkedő kromatikus basszust."

"Felvetődik a kérdés, hogy a harmonizációval együtt született mise-ciklus eredeti harmóniáinak „lecserélése" Szigetinek szimpatikus volna-e. Remélem, igen. Itt mindenképpen fontos a „miértek" tisztázása és az inspiráció. Egyfajta hommage mindkét „Missa Hungarica"-feldolgozás, tisztelgés Szigeti Kilián egyházzenei munkássága előtt, és az öröm kifejezése, hogy immár 50 éve hivatalosan is népnyelven szólalhat meg az ordinarium."

"A jövőről annyit: nagyon remélem, hogy a harmonizációm és Maróti Gábor atya feldolgozása nem csak mint tananyag, vagy nem csak mint új liturgikus zenei anyag teljesít majd szolgálatot. Sokkal inkább abban bízom, hogy a magyarországi liturgikus orgonálás egy új fejezetének előszobája ez a kiadvány, amely inkább minta szeretne lenni, mint az egyetlen út. Meglátásom szerint a liturgián belüli változatos ének-harmonizálás kulcsfontosságú, ez is segíti az élő a megszólalást. Ennek ellenkezője, mikor adott énekhez minduntalan ugyanaz a kíséret társul. Ma inkább az utóbbi jellemzi egyházzenei gyakorlatunkat. Bízom benne, hogy a most megjelent kiadvány sokakat motiválni fog az összhangzattani ismereteik elmélyítésére, a megszerzett tudás egyházzenei alkalmazására, és egyáltalán, hogy orgonistáink folyamatosan képezzék magukat, hiszen a lehetőség adott."