Izgalmas, de kőkemény sport a vízikosárlabda - A pécsiek a dobogóra vágynak itthon

Vérre menő csatákat vívnak a medencében a Pécsi Vízikosárlabda Klub játékosai, akik szombaton egyedüli magyar csapatként szállnak medencébe - immár tizennegyedik éve - a pécsi nemzetközi tornán, a Hullámfürdőben.



Bizonyára sokan nem ismerik még a vízikosárlabdát, bár Európa több országában bajnokságok zajlanak ebben a sportágban. Pécsett már tizennégy éve honosodott meg egy amatőr sportcsapatnak köszönhetően , akik hazai ellenfél híján a szlovén bajnokságban játszanak. Van ugyan egy budapesti együttes is, ők azonban csak időnként szállnak be a versengésbe. Nem úgy, mint a Pécsi Vízikosárlabda Klub, amely megalakulása óta a tizennegyedik nemzetközi tornát rendezi meg a Hullámfürdőben. Akik kilátogatnak a szombaton tíz órakor kezdődő eseményre, biztosan nem fognak csalódni.

Kosaras játékszabályok Bár látszatra talán a vízilabdához jobban hasonlít ez a sportág, a kosárlabda szabályai alapján játsszák. Van lépés, kétszer indulás, három másodperc, két és hárompontos dobások, s csakúgy, mint a szárazföldi játékban, a medencében is két ötfős csapat áll fel. A játékidő kétszer tíz perc.

- Nagyon élvezetes játék, a vízben is és a lelátóról is. A védekezés és a támadás is gyors akciókból áll, minden másodpercben történik valami - mondta el hírportálunknak Sztojkovics Éva, a Pécsi Vízikosárlabda Klub játékosa (képünkön).



A látvány magáért beszél, a medencében azonban kőkemény küzdelem folyik.

- Bár úgy tűnhet, hogy nagyon könnyű játék , a vízzel szembeni ellenállás alaposan megnehezíti a dolgunkat. Ezt akkor lehet érzékelni a legjobban, amikor valaki első alkalommal veszt rész az edzésen , egy-két percnél tovább nem bírja a medencében - árulta el Sztojkovics Éva. - Jó fizikai állapot kell ahhoz, hogy egyenletes teljesítményt nyújtsunk a mérkőzéseken. Az edzéseken is folyamatosan játsszunk, ami nagyon intenzív elejétől a végégig.

Meg lehet nézni, ki lehet próbálni Aki szeretne sportolni, utazni és egy jó közösséghez tartozni bármikor jelentkezhet a Klubhoz akár a közösségi portálon keresztül is. Folyamatosan vannak új tagok, akiket beépítenek a csapatba, hiszen fontos az utánpótlás. Aki tud úszni, és van egy kis labdaérzéke, gyakorlással, kitartással és szorgalommal akár alapember is lehet a csapatban.

Nem csoda hát, hogy főleg stramm férfiakból áll a pécsi csapat. Sztojkovics Évának, a klub egyetlen női játékosának sem volt könnyű a kezdetek kezdetén. Azonban az úszás javulásának köszönhetően már régóta helyt tud állni a férfiak között. Pedig a tornákon olyan csapatokkal is fel kell vennie a kesztyűt társaival, amelyek egykori vízilabdásokból állnak.