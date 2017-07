Itt a vége: egy legendával szegényebb lett a város, bezárt a Halászcsárda

Nem működteti tovább a tulajdonosa az egykor messze földön is híres mohácsi Halászcsárdát. A nevezetes étterem már be is zárt, további sorsáról egyelőre semmit nem tudni.



Talán nincs is olyan mohácsi, aki ne járt volna legalább egyszer a Halászcsárdában, de a pécsiek közül is nagyon sokan tiszteletüket tették az étteremben az elmúlt évtizedek során.

A legendás éttermet 1968-tól 44 éven át vezette a szintén legendás hírű Nagy Tibor, s az évtizedek során hazai és külföldi politikusok, művészek, tudósok, nagykövetek, egyházfők, ismert sztárok, neves közéleti személyiségek, a vendéglátós szakma jeles képviselői is megfordultak nála.

Amikor aztán 2012 szeptemberében - amikor a népszerűségét illetően már kétségkívül túl volt a csúcson az egység - Nagy Tibor utoljára csukta be maga mögött a Halászcsárda ajtaját, ezzel Mohácson lezárt egy korszakot.

Új tulajdonos vette át a vendéglátó-egységet.

Az új vezetők, Jignesh Makwana és Solt Szilvia, aki többségi tulajdonos, teljes körű felújítást végzett, így az épület megfelelt a kor technikai elvárásainak, mindeközben megőrizte eredeti jellegét is.

A hangulat és a csodálatos dunai panoráma megmaradt, a legismertebb közösségi oldalon sorra jöttek is az ötcsillagos értékelések.

Különböző rendezvényekkel is próbáltak a vendégeknek kedvezni, amerikai, indiai, olasz estjeik mellett retró partikat is szerveztek a csárdában, az utóbbi két évben azonban már valami nagyon nem volt rendben. Egyre inkább megcsappant a forgalom, a közösségi oldalon szemezgetve pedig láthatjuk, hogy a vendégek rendre kritizálták az éttermet, főképp a halételeket, de a kiszolgálás gyorsaságával sem voltak sokan elégedettek.

A helyzet egyre kilátástalanabbá vált, mígnem most a tulajdonos úgy döntött, bezárja a Halászcsárdát.

- A mostani gazdasági helyzetet üzletek is megérzik, nehéz a fenntartásuk - nyilatkozták lapunknak a tulajdonosok, Jignesh Makwana és Solt Szilvia. - A Halászcsárdával elérkeztünk arra a pontra, amikor a további üzemeltetése számunkra nem volt logikus. Köszönjük mindenkinek, aki az utóbbi öt évben bármilyen formában támogatott minket.

A csárda jövőjéről egyelőre biztos hír nincsen. A tulajdonosok ezzel kapcsolatban azt mondták, egyelőre senki nem kereste őket vételi vagy bérleti szándékkal.