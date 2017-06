Itt a szezon, dübörögnek Pécsett a vízisípályák - Nem mennek ölre egymással

Itt a kora nyári meleg, nincs is alkalmasabb időtöltés arra, hogy víz mellett töltsük el szabadidőnket, Pécsen két vízisípálya is várja a vízen való száguldás szerelmeseit. A tüskésréti és a vasasi sportközpont üzemeltetői egyöntetűen úgy látják, hogy nem konkurensei egymásnak, jól megférnek egymást mellett a városban.



Már hetek óta nyitva áll mindkét pécsi vízisíközpont, azaz javában kipróbálhatják magukat a wakeboard szerelmesei mind Vasason, mind Tüskésréten. A kettő közül az előbbi nyílt meg néhány héttel előbb, még 2015 júniusában. A BEREK szabadidőközpont telepén két évvel ezelőtt sokkal jobban ment az üzlet, mint tavaly , amit elsősorban a kiszámíthatatlanabb időjárás számlájára ír Lukács Tibor üzemeltető.

- Két éve nyáron sokkal többször volt hőségriadó, mint az elmúlt esztendőben, amikor mindössze két alkalommal fújtak riasztást. Ilyenkor természetesen sokkal többen próbálták ki a pályát, mint amikor nem volt akkora kánikula - fogalmazott.

Lukács Tibor ugyanakkor reméli, hogy idén jobb lesz a forgalmuk, amire nem csupán a megfelelő időjárás adhat lehetőséget, hanem az is, hogy egyáltalán nem emelkedtek a jegyárak, sőt, újdonságként tíz alkalomra szóló bérletet is lehet vásárolni , amellyel kedvezményesebben vehetők igénybe a komplexum szolgáltatásai.

Kérdésünkre elmondta, hogy a tüskésréti wakeboard-pálya főleg a profi bérletesek tekintetében számít konkurenciának, hiszen a mintegy félszáz professzionális vízisíző felét szippanthatja el a belváros szélén lévő park. Az időjárás az ő esetükben nem mérvadó, hiszen bármikor készek vízre szállni - még akkor is, amikor a többségnek már túl hideg a levegő vagy alacsony a víz hőfoka.

A Berek Wakeboard és Lovarda árai A kezdő felnőttek 5000, a 24 év alatti diákok 4500 forintért ismerkedhetnek meg az alapokkal, egyébként a felnőttek egy órára 3900, 4 órára 8900 forintért szállhatnak vízre. A szezonbérlet 159 ezer forint (diákoknak 119 ezer), míg az éves bérletért 189 ezret (diákoknak 139 ezret) kell fizetni.





A 2015-ben néhány héttel később átadott tüskésréti Central Wakeboard és Szabadidőpark vezetője, Katics Viktor ugyanakkor nem kívánt válaszolni a konkurencia mibenlétét firtató kérdésünkre. Ezzel kapcsolatban mindössze annyit mondott, hogy jó viszonyt ápol Lukács Tiborral , ezért nem óhajt erről nyilatkozni.

Elmondása szerint viszont a tüskésréti park a várakozásainak megfelelően nyereséges szezont zárt tavaly, bár az idei évadhoz még nagyobb reményt fűz.

- Már most több szezonbérletet adtunk el, mint tavaly ilyenkor , így bizakodunk, hogy idén is sokan kilátogatnak hozzánk. Bár strandot egyelőre nem alakítunk ki, helyette egy százfős, felfújható vízi vidámparkot hozunk létre a tó északkeleti részén , amit bárki igénybe vehet, aki jegyet vásárolt a vízisípályára, s így fürödhet is a tóban.

Ami a jegyárakat illeti, a kertvárosi központban sem drágultak a belépők, így a tavalyi árakon lehet igénybe venni a wakeboard-pálya szolgáltatásait.