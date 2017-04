Ismét szabadtéri tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat

A napokban Siklós és Szigetvár hivatásosai küzdöttek a lángokkal.



A csütörtöki nap folyamán három szabadtéri tűzesethez is vonulniuk kellett a baranyai tűzoltóknak. Old területére a Siklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vízszállítója is vonult, mert körülbelül tíz hektár területen égett a nádas. A tüzet kéziszerszámokkal és gyorsbeavatkozó sugárral fékezték meg.

Ugyanez volt a helyzet Patapoklosi külterületen, itt szintén tíz hektár területen égett a nádas, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltói a tüzet ugyanilyen módon oltották el.

Este Siklós külterületéhez vonultak a siklósi hivatásosok, itt ezer négyzetméteren égett a nádas, a tüzet kéziszerszámokkal határolták be és oltották el.