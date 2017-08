Ismét Magyarországra érkezik Eb Davis

Augusztus 18-án, a nemrég indult BuRock Bárban - ex-Barbakán pince - ad a PMD Blues Band Eb Davis-szel "főpróba" koncertet 20:30-tól, majd másnap a Hertelendi Termálban, a szabadtéri medencék melletti színpadon is fellépnek, ahol megismétlik a tavalyi nagy sikerű koncertjüket a Memphis-i származású fekete blues énekessel, akivel immár 22 éve állnak zenei-baráti kapcsolatban.



Eb már családtagként tekint a PMD Blues Band-re. Tavaly összebarátkozott a Hertelendi Termál tulajdonosával, Bernhard Bélával, akinek annyira tetszett a produkció, hogy idén is meghívász kapott Eb Davist, s mint huszonkét éve, most is a PMD Blues Band kíséri majd őt a színpadon.

Eb már túl van a 70-en, de most érkezett el pályafutásának csúcspontjára, nemcsak Németországban, de Európa szerte is fesztiválokra hívják a berlini zenekarával a The Superbanddel. Érdekesség, hogy e kitűnő zenekar zongoristája és másik énekese nem más, mint a felesége, Nina Davis.

Most azonban csak Eb érkezik két napra. Az első, augusztus 18-i pécsi koncertet a BuRock Bárban a pécsi országgyűlési képviselő, Csizi Péter köszöntője nyitja meg.

Mindkét koncertnapon a pécsi '45 After Band lesz az előzenekar.